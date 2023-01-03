رئيس النصر: ما حدث ليس مجرد صفقة.. ورونالدو طلب المساواة بزملائه في نظام المكافآت

يرى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي أن صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليست مجرد صفقة في كرة القدم.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وقال رئيس النصر خلال مؤتمر تقديمرونالدو : "كريستيانو رونالدو لاعب عظيم وبالنسبة لي هو أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم حاليا. وجود النجم البرتغالي في السعودية يدل على وجود رؤية واضحة لنقل الرياضة السعودية لمرحلة أخرى".

وأضاف: "الاتفاقية مع رونالدو لا تقتصر على كرة القدم فقط بل هو داعم للأكاديميات في النادي وتعزيز الجماهيرية وهناك برامج سيعلن عنها قريبا للجماهير".

وشدد "ظهرت أخبار غير دقيقة عن المفاوضات، وهناك تفاصيل ستظهر بالفترة المقبلة وستنفي جميع الاجتهادات بخصوص تمويل الصفقة. رونالدو طلب معاملته نفس زملائه من ناحية المكافآت وهذا أمر لا يستغرب من لاعب محترف مثله".

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.