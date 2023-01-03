ميلان يضم حارس جديد لتعويض غياب مانيان

ضم نادي ميلان الإيطالي مع حارس المرمى ديفيز ستيفين فاسكيز قادما من نادي جواراني الباراجوانى.

وقع حارس المرمى الكولومبي عقدا مع ميلان حتى 30 يونيو 2026.

ولد ديفيز في بارانكويلا بدولة كولومبيا وظهر لأول مرة في الفريق الأول لـ جواراني عام 2021.

وخلال موسمين مع كلوب جواراني، خاض ديفيز 28 مباراة في الدوري و 3 في كوبا ليبرتادوريس.

وكان حارس ميلان الأساسي مايك مانيان تعرض للإصابة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

ولم يستدعى مانيان رفقة فرنسا في المونديال بسبب الإصابة.

وخاض الحارس صاحب الـ27 عاما 12 مباراة رفقة ميلان خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.

وبحسب سكاي سبورتس إيطاليا فإن حارس المرمى الفرنسي مانيان لايزال يعاني من الإصابة في ربلة الساق وهناك شكوك حول لحاق مباراة ساليرنيتانا.

ويحتل الروسينيري المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.