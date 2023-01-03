ميلان يضم حارس جديد لتعويض غياب مانيان
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 19:08
كتب : FilGoal
ضم نادي ميلان الإيطالي مع حارس المرمى ديفيز ستيفين فاسكيز قادما من نادي جواراني الباراجوانى.
ديفيز فاسكيز
النادي : ميلان
وقع حارس المرمى الكولومبي عقدا مع ميلان حتى 30 يونيو 2026.
Official Statement: @devisvasquez01 ➡️ https://t.co/gPsBZq4g0L
Comunicato Ufficiale: Devis Vásquez ➡️ https://t.co/NOdBRcnJ6x
#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/O4ZlHtd50m— AC Milan (@acmilan) January 3, 2023
ولد ديفيز في بارانكويلا بدولة كولومبيا وظهر لأول مرة في الفريق الأول لـ جواراني عام 2021.
وخلال موسمين مع كلوب جواراني، خاض ديفيز 28 مباراة في الدوري و 3 في كوبا ليبرتادوريس.
وكان حارس ميلان الأساسي مايك مانيان تعرض للإصابة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.
ولم يستدعى مانيان رفقة فرنسا في المونديال بسبب الإصابة.
وخاض الحارس صاحب الـ27 عاما 12 مباراة رفقة ميلان خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.
وبحسب سكاي سبورتس إيطاليا فإن حارس المرمى الفرنسي مانيان لايزال يعاني من الإصابة في ربلة الساق وهناك شكوك حول لحاق مباراة ساليرنيتانا.
ويحتل الروسينيري المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.