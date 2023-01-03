السادس من المقاولون العرب.. عبد الرحمن خالد رجل مواجهة حرس الحدود

حصد عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب المقاولون العرب جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود.

ويعتبر جبنة سادس لاعبي المقاولون العرب حصولا على جائزة رجل المباراة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وتغلب المقاولون العرب على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الحادية عشر.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بعد أن استعاد نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة.

وجاءت أرقام عبد الرحمن جبنة أمام حرس الحدود كالآتي:

دقائق اللعب: 79

التسديد على المرمى: 1 من 1 بنسبة 100%

لمس الكرة: 65

التمريرات: 29 من 37 بنسبة 78%

دقة الكرات الطولية: 4 من 7 بنسبة 57%

استخلاص الكرة: 4

صراعات أرضية: 4 من 9 بنسبة 44%