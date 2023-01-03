السادس من المقاولون العرب.. عبد الرحمن خالد رجل مواجهة حرس الحدود
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 19:00
كتب : FilGoal
حصد عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب المقاولون العرب جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود.
عبد الرحمن خالد
النادي : المقاولون العرب
ويعتبر جبنة سادس لاعبي المقاولون العرب حصولا على جائزة رجل المباراة في مسابقة الدوري هذا الموسم.
وتغلب المقاولون العرب على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الحادية عشر.
ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بعد أن استعاد نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة.
وجاءت أرقام عبد الرحمن جبنة أمام حرس الحدود كالآتي:
دقائق اللعب: 79
التسديد على المرمى: 1 من 1 بنسبة 100%
لمس الكرة: 65
التمريرات: 29 من 37 بنسبة 78%
دقة الكرات الطولية: 4 من 7 بنسبة 57%
استخلاص الكرة: 4
صراعات أرضية: 4 من 9 بنسبة 44%
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