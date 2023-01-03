اتحاد الكرة يقرر عدم سماح القيد للأندية إلا بعد سداد المديونيات.. و3 حالات شطب

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام العديد من القرارات الهامة في اجتماعه الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على رأسها عدم السماح بالقيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لجميع الأندية إلا بعد سداد المديونيات.

وجاء بيان اتحاد كرة القدم الآتي:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عدم السماح بالقيد لجميع الأندية، إلا بعد سداد مديونايتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على قرار شطب أسامة عبد الحي، أخصائي التأهيل بنادي الترسانة، عقب أحداث مواجهة الترسانة والسكة الحديد، ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب".

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة، التي تم إلغائها قبل نهايتها، بسبب اعتداء الجهاز الفني لفريق الترسانة على حكم المباراة.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخفيف عقوبة خالد عيد المدير الفني لفريق الترسانة، بإيقافه لأربع مباريات.

وقرر المجلس شطب مصطفى عبد الشافي المدير الفني لفريق أبو تشت، ونشأت علاء الدين المدرب العام للفريق ذاته، عقب أحداث مواجهة فريقهما أمام مكادي، ضمن منافسات دوري القسم الثالث.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب الاطلاع على تقرير المباراة، والذي أثبت اعتدائهما على حكم اللقاء.

كما وافق المجلس على خطة إعداد منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير المقبل.

وجاءت موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على خوض منتخب الشباب عدة مباريات ودية دولية، استعدادًا لخوض منافسات البطولة القارية، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للشباب.