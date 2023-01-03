بعد فسخ تعاقده مع المصري.. هيثم العيوني ينتقل إلى أهلي طرابلس الليبي

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف هيثم لعيوني في مرمى نهضة بركان

انضم المدافع التونسي هيثم العيوني إلى أهلي طرابلس الليبي بعد فسخ تعاقده مع المصري البورسعيدي.

وكشف حمزة لشيقر وكيل أعمال اللاعب عبر صحيفة الصباح التونسية عن إتمام تعاقد اللاعب مع أهلي طرابلس.

وأشار وكيل اللاعب إلى فسخ تعاقده مع النادي المصري البورسعيدي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

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وكان العيوني قد انتقل إلى المصري في يناير 2022 قبل أن يتم وضعه على قائمة الانتظار.

ولعب العيوني 21 مباراة مع المصري ونجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف مع الفريق.

وكانت مواجهة المصري للبنك الأهلي في أغسطس الماضي آخر مباراة خاضها العيوني بقميص الفريق.

ولم يبدأ العيوني مع المصري هذا الموسم بعد وضعه على قائمة الانتظار.

وتقدم اللاعب وفقا لتصريحات وكيله بشكوى إلى النادي من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

المصري أهلي طرابلس هيثم العيوني
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