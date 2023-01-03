محمد بسام: أكدنا بالفوز اليوم أننا قادرين على المنافسة في المربع الذهبي

أوضح محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا تأثير الجهاز الفني للفريق بعد كسر سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

وعاد سيراميكا كليوباترا لتحقيق الانتصار بعد ثلاثة مباريات دون أي فوز بعد تخطي غزل المحلة بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وقال بسام عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "لقد حققنا الانسجام الذي نبحث عنه منذ بداية الموسم وهذا تأثير الجهاز الفني".

وأضاف "أهدرنا نقاط الفترة السابقة بسبب تفاصيل صغيرة وغاب الانسجام حينها عن الفريق".

وتابع "نحن نلعب بشكل جيد منذ فترة، لكن أتذكر في مباريات الاتحاد لم نفهم ما حدث ثم بدأنا في التحسن أمام الأهلي".

وأتم "أحمد سامي (مدرب الفريق) قالنا قبل المباراة أن الفوز من شأنه أن يضعنا في المراكز الأولى والمنافسة بشكل مباشر مع كبار الفرق".

وأتم "لقد أكدنا اليوم أننا قادرين على المنافسة في المربع الذهبي".

ولم يحقق سيراميكا كليوباترا الفوز منذ الانتصار الأخير على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 15 في المركز الثامن بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 18 في المركز الخامس.