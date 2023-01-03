كأس الخليج – 23 لاعبا في قائمة قطر.. وغياب صاحب الهدف الوحيد في كأس العالم

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

منتخب قطر

حرمت الإصابة منتخب قطر من ضم محمد مونتاري في القائمة النهائية للعنابي في كأس الخليج.

مونتاري سجل هدف منتخب قطر الوحيد في كأس العالم 2022 وذلك خلال الخسارة من السنغال 3-1.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة 25 من كأس الخليج في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

أخبار متعلقة:
تأثير الفراشة ينصر المقاولون العرب على حرس الحدود في مباراة مجنونة السادس من سيراميكا كليوباترا.. محمد إبراهيم رجل مواجهة غزل المحلة أحمد سامي يكشف ما قاله للاعبين قبل مواجهة غزل المحلة NBA - ليلة تاريخية بحضور مبابي وحكيمي.. ميتشل يحطم رقم ليبرون وكلاي يقود واريورز لانتصار مثير

Image

وأعلن البرتغالي برونو بينيرو المدرب المؤقت لمنتخب قطر عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات خليجي 25.

ويخوض منتخب قطر منافسات كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي مطعما بعدد من عناصر الفريق الأول.

بينيرو تولى تدريب منتخب قطر خلفا للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي رحل منذ أيام عقب الظهور الضعيف في كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة منتخب قطر لكأس الخليج كالتالي:

المرمى: مشعل برشم - محمود أبو ندى - شهاب الليثي

الدفاع: طارق سلمان - مصطفى طارق - محمد وعد - يوسف عبد الرزاق - هاشم علي- سالم الهاجري

الوسط: علي أسد - إسماعيل محمد - محمد عماد - دياب هارون - عاصم مادبو - نايف الحضرمي - تميم منصور - همام الأمين - عمرو سراج- أحمد علاء

الهجوم: أحمد فاضل - خالد منير - حازم أحمد - جاسم جابر.

Image

ويتواجد منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات البحرين والإمارات والكويت.

ويحمل منتخب البحرين لقب النسخة الماضية من مناسفات كأس الخليج.

منتخب قطر كأس الخليج
نرشح لكم
"الأفضل".. اتحاد جدة يجدد عقد مارسيلو جروهي رئيس النصر: ما حدث ليس مجرد صفقة.. ورونالدو طلب المساواة بزملائه في نظام المكافآت رونالدو: عملي في أوروبا انتهى.. وأعطيت كلمتي لـ النصر رغم العروض العديدة القنوات الناقلة لحفل استقبال رونالدو في النصر السعودي خبر في الجول - بيراميدز تواصل مع كارتيرون.. وموقف المدرب الفرنسي قادما من إسبانيا.. مهدي النفطي مدربا للوداد فرصة لرونالدو.. استبعاد عميد لاعبي العالم من قائمة خليجي 25 الرياضية: موعد وصول رونالدو وتقديمه مع النصر.. ومصير الاستقبال الجماهيري
أخر الأخبار
الأكثر استعادة للكرة.. عماد حمدي رجل الإسماعيلي والبنك الأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) بورنموث.. ليستر (0)-(0) فولام 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم العودة.. تعرف على سبب غياب دي ماريا عن قائمة يوفنتوس لمواجهة كريمونيزي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. ضغط قوي من المدفعجية 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير أساسي وعودة راشفورد أمام بورنموث.. وفاران احتياطي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الدوري الإنجليزي - أرسنال ونيوكاسل بالقوة الضاربة.. والنني على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 3 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة