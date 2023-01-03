كأس الخليج – 23 لاعبا في قائمة قطر.. وغياب صاحب الهدف الوحيد في كأس العالم

حرمت الإصابة منتخب قطر من ضم محمد مونتاري في القائمة النهائية للعنابي في كأس الخليج.

مونتاري سجل هدف منتخب قطر الوحيد في كأس العالم 2022 وذلك خلال الخسارة من السنغال 3-1.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة 25 من كأس الخليج في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وأعلن البرتغالي برونو بينيرو المدرب المؤقت لمنتخب قطر عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات خليجي 25.

ويخوض منتخب قطر منافسات كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي مطعما بعدد من عناصر الفريق الأول.

بينيرو تولى تدريب منتخب قطر خلفا للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي رحل منذ أيام عقب الظهور الضعيف في كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة منتخب قطر لكأس الخليج كالتالي:

المرمى: مشعل برشم - محمود أبو ندى - شهاب الليثي

الدفاع: طارق سلمان - مصطفى طارق - محمد وعد - يوسف عبد الرزاق - هاشم علي- سالم الهاجري

الوسط: علي أسد - إسماعيل محمد - محمد عماد - دياب هارون - عاصم مادبو - نايف الحضرمي - تميم منصور - همام الأمين - عمرو سراج- أحمد علاء

الهجوم: أحمد فاضل - خالد منير - حازم أحمد - جاسم جابر.

ويتواجد منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات البحرين والإمارات والكويت.

ويحمل منتخب البحرين لقب النسخة الماضية من مناسفات كأس الخليج.