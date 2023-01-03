السادس من سيراميكا كليوباترا.. محمد إبراهيم رجل مواجهة غزل المحلة
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 17:38
كتب : FilGoal
حصد محمد إبراهيم لاعب وسط سيراميكا كليوباترا جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة.
محمد إبراهيم
النادي : سيراميكا كليوباترا
وتغلب سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.
وسجل محمد إبراهيم هدفا في انتصار سيراميكا كليوباترا بهدف من ركلة جزاء.
وتعتبر تلك المرة السادسة التي يحصل فيها لاعب من سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل المباراة بعد كل من ميدو جابر (مرتان) وأحمد ياسر ريان ومحمد بسام ومحمد شكري.
وجاءت أرقام محمد إبراهيم أمام غزل المحلة كالآتي:
دقائق اللعب: 67
الأهداف: 1
التسديد على المرمى: 1
لمس الكرة: 38
التمريرات: 11 من 20 بنسبة 55%
دقة الكرات العرضية: 4 من 8 بنسبة 50%
استخلاص الكرة: 4
صراعات هوائية: 1 من 1 بنسبة 100%
صراعات أرضية: 1 من 4 بنسبة 25%
نرشح لكم
ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي استراحة في الدوري - فيوتشر (1) - (1) سموحة.. تعادل إيجابي السادس من المقاولون العرب.. عبد الرحمن خالد رجل مواجهة حرس الحدود مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. هدف التقدم يضيع اتحاد الكرة يقرر عدم سماح القيد للأندية إلا بعد سداد المديونيات.. و3 حالات شطب خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة بعد فسخ تعاقده مع المصري.. هيثم العيوني ينتقل إلى أهلي طرابلس الليبي محمد بسام: أكدنا بالفوز اليوم أننا قادرين على المنافسة في المربع الذهبي