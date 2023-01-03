السادس من سيراميكا كليوباترا.. محمد إبراهيم رجل مواجهة غزل المحلة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا

حصد محمد إبراهيم لاعب وسط سيراميكا كليوباترا جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتغلب سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.

وسجل محمد إبراهيم هدفا في انتصار سيراميكا كليوباترا بهدف من ركلة جزاء.

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وتعتبر تلك المرة السادسة التي يحصل فيها لاعب من سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل المباراة بعد كل من ميدو جابر (مرتان) وأحمد ياسر ريان ومحمد بسام ومحمد شكري.

وجاءت أرقام محمد إبراهيم أمام غزل المحلة كالآتي:

دقائق اللعب: 67

الأهداف: 1

التسديد على المرمى: 1

لمس الكرة: 38

التمريرات: 11 من 20 بنسبة 55%

دقة الكرات العرضية: 4 من 8 بنسبة 50%

استخلاص الكرة: 4

صراعات هوائية: 1 من 1 بنسبة 100%

صراعات أرضية: 1 من 4 بنسبة 25%

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا غزل المحلة محمد إبراهيم
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