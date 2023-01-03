أحمد سامي يكشف ما قاله للاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

أحمد سامي

كشف أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا الحديث الذي دار بينه وبين اللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة.

وحقق سيراميكا فوزا ثمينا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وقال سامي في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "كنا نعلم أن المواجهة ستكون صعبة للغاية أمام غزل المحلة على أرضه".

وأضاف "لاعبين المحلة يملكون طموحا كبيرا بجانب منظومة تعلم ما تفعله، لذلك اعتمدنا على الضغط واستغلال الفرص".

وتابع "استغلينا ظروف هذه المباراة من أجل تحقيق 3 نقاط ثمينة للغاية، وهذا ما قلته للاعبين قبل المباراة، أن الفوز سيضعنا في موقف أخر في جدول الترتيب".

وخاض غزل المحلة المباراة بدون حضور جماهيري تنفيذا للعقوبة التي فرضتها رابطة الأندية المصري بسبب تجاوز الجماهير خلال مواجهة فاركو.

وعاد سيراميكا كليوباترا لتحقيق الانتصار بعد ثلاثة مباريات بدون أي فوز منذ الفوز على الأخير على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة.

واستمر غزل المحلة بدون أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي إذ كان فوزه الأخير على طلائع الجيش في الجولة السابعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 15 في المركز الثامن بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 18 في المركز الخامس.

سيراميكا كليوباترا غزل المحلة أحمد سامي
نرشح لكم
ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي استراحة في الدوري - فيوتشر (1) - (1) سموحة.. تعادل إيجابي السادس من المقاولون العرب.. عبد الرحمن خالد رجل مواجهة حرس الحدود مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. هدف التقدم يضيع اتحاد الكرة يقرر عدم سماح القيد للأندية إلا بعد سداد المديونيات.. و3 حالات شطب خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة بعد فسخ تعاقده مع المصري.. هيثم العيوني ينتقل إلى أهلي طرابلس الليبي محمد بسام: أكدنا بالفوز اليوم أننا قادرين على المنافسة في المربع الذهبي
أخر الأخبار
تشكيل الدوري الإنجليزي - أرسنال ونيوكاسل بالقوة الضاربة.. والنني على مقاعد البدلاء 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريكورد: جيماريش يحصل على نصف قيمة انتقال يعقوبو من ريو آفي إلى الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - فيوتشر (1) - (1) سموحة.. تعادل إيجابي ساعة | الكرة المصرية
"الأفضل".. اتحاد جدة يجدد عقد مارسيلو جروهي ساعة | الوطن العربي
رئيس النصر: ما حدث ليس مجرد صفقة.. ورونالدو طلب المساواة بزملائه في نظام المكافآت ساعة | الوطن العربي
دانيال أفري ينضم لصفوف زيورخ السويسري ساعة | الكرة الإفريقية
رونالدو: عملي في أوروبا انتهى.. وأعطيت كلمتي لـ النصر رغم العروض العديدة ساعة | الوطن العربي
ميلان يضم حارس جديد لتعويض غياب مانيان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 3 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة