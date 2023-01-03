أحمد سامي يكشف ما قاله للاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

كشف أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا الحديث الذي دار بينه وبين اللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة.

وحقق سيراميكا فوزا ثمينا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وقال سامي في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "كنا نعلم أن المواجهة ستكون صعبة للغاية أمام غزل المحلة على أرضه".

وأضاف "لاعبين المحلة يملكون طموحا كبيرا بجانب منظومة تعلم ما تفعله، لذلك اعتمدنا على الضغط واستغلال الفرص".

وتابع "استغلينا ظروف هذه المباراة من أجل تحقيق 3 نقاط ثمينة للغاية، وهذا ما قلته للاعبين قبل المباراة، أن الفوز سيضعنا في موقف أخر في جدول الترتيب".

وخاض غزل المحلة المباراة بدون حضور جماهيري تنفيذا للعقوبة التي فرضتها رابطة الأندية المصري بسبب تجاوز الجماهير خلال مواجهة فاركو.

وعاد سيراميكا كليوباترا لتحقيق الانتصار بعد ثلاثة مباريات بدون أي فوز منذ الفوز على الأخير على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة.

واستمر غزل المحلة بدون أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي إذ كان فوزه الأخير على طلائع الجيش في الجولة السابعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 15 في المركز الثامن بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 18 في المركز الخامس.