NBA - ليلة تاريخية بحضور مبابي وحكيمي.. ميتشل يحطم رقم ليبرون وكلاي يقود واريورز لانتصار مثير

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 17:31

كتب : عمرو عبد المنعم

كيفين دورانت مع كيليان مبابي وأشرف حكيمي

شهد دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA ليلة تاريخية بحضور ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي وأشرف حكيمي.

وحضر نجم منتخب فرنسا ونجم منتخب المغرب مباراة بروكلين نيتس ضد سان أنتونيو سبيرز في صالة باركليز سنتر الخاصة بفريق بروكلين.

وفاز بروكلين على سان أنتونيو بنتيجة 139-103 في مباراة شهدت تألق الثنائي كيفين دورانت وكايري إيرفينج.

أخبار متعلقة:
NBA - ساهم بـ 86 نقطة بمفرده.. دونشيتش يكسر القواعد بقميص دالاس مافريكس كرة سلة - القاهرة تستضيف دور المجموعات لبطولة إفريقيا تحت رعاية NBA تعيين محمد عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA في مصر

وسجل كيفين دورانت 25 نقطة بينما سجل كايري إيرفينج 27 نقطة.

وعقب المباراة حرص النجم كيفين دورانت على التقاط الصور التذكارية مع الثنائي مبابي وحكيمي.

دونفان ميتشيل يحطم الأرقام

وكان نجم الليلة دونفان ميتشل لاعب كليفلاند كافاليرز في فوز فريقه على شيكاغو بولز بنتيجة 145-134.

وسجل دونفان ميتشل 71 نقطة في المباراة التي شهدت وقت إضافي.

وأصبح دونفان ميتشل أكثر لاعب يسجل النقاط في مباراة واحدة في تاريخ فريق كليفلاند متفوقا على الثنائي ليبرون جيمس وكايري إيرفينج الذي سجلها 58 نقطة.

كذلك أصبح دونفان ميتشل سابع لاعب في التاريخ يسجل 70 نقطة في مباراة واحدة بتاريخ NBA.

مباراة مثيرة في سان فرانسيسكو

وفي صالة تشيز سينتر الخاصة بفريق جولدن ستيت واريورز حقق حامل لقب الدوري الفوز على أتالانتا هوكس بعد أن امتدت المواجهة إلى الوقت الإضافي مرتين.

وفاز جولدن ستيت بنتيجة 143-141 في مباراة شهدت تألق النجم كلاي تومسون.

وسجل كلاي تومسون 54 نقطة من بينهم 10 رميات ثلاثية.

وحقق جولدن ستيت الفوز في الثانية الأخيرة بمتابعة من اللاعب كيفون لوني.

ولا يزال جولدن ستيت يلعب في غياب نجمه الأول ستيفن كيري الذي يعاني من إصابة في الكتف.

لوكا مستمر في التألق

كذلك فاز فريق دالاس مافريكس على تورنتو رابترز بنتيجة 111-106 في مباراة شهدت تألق النجم لوكا دونشيتش الذي سجل 39 نقطة.

وعلى جانب آخر استمر تألق جويل إمبيد نجم فلادلفيا سيفنتي سيكسرز وقاده للفوز على نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 120-111.

وسجل إمبيد 42 نقطة في المباراة وأكمل 11 متابعة وقدم 5 تمريرات مساعدة.

NBA دونفان ميتشل
نرشح لكم
NBA - ساهم بـ 86 نقطة بمفرده.. دونشيتش يكسر القواعد بقميص دالاس مافريكس NBA - في لقاء تكرار نهائي الموسم الماضي.. جولدن ستيت يهزم بوسطن NBA - كيري أفضل لاعب في القسم الغربي للأسبوع الرابع NBA - إمبيد يسجل 59 نقطة في فوز سيكسرز.. وليكرز ينتصر رغم غياب ليبرون NBA - جولدن ستيت واريرز يكسر سلسلة الهزيمة في ليلة تألق ستيفن كيري NBA - كايري ودورانت أقوى.. بروكلين نيتس يقرر إقالة ستيف ناش NBA - ليكرز يفوز أخيرا.. ليبرون يتألق في الفوز على دنفر ناجيتس NBA - الخسارة الخامسة على التوالي.. ليكرز الفريق الوحيد دون أي فوز
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن الموافقة على انتقال مروان عطية إلى الأهلي 3 دقيقة | الكرة المصرية
خليجي 25 – انتفاضة الربع ساعة تنصر البحرين على قطر وتقودها لنصف النهائي 22 دقيقة | الوطن العربي
وكيل أدامز لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الأهلي.. وكلاء طلبوا عرضه على الأحمر 26 دقيقة | ميركاتو
خليجي 25 – الكويت تهزم الإمارات +93 وتنتزع الصدارة مؤقتا 41 دقيقة | الوطن العربي
قائمة العشري الأخيرة؟ غياب زياد طارق وتواجد حسام حسن أمام طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة طائرة - الأهلي (1) 22 - 25 (1) الزمالك.. الشوط الثاني ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - بعد مغادرة فيلينا.. يوسفاني يرحل من الزمالك إلى الدوري الإيطالي ساعة | رياضات أخرى
قائمة الاتحاد - استمرار غياب المهدي سليمان ومحمود علاء أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح