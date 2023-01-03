NBA - ليلة تاريخية بحضور مبابي وحكيمي.. ميتشل يحطم رقم ليبرون وكلاي يقود واريورز لانتصار مثير

شهد دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA ليلة تاريخية بحضور ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي وأشرف حكيمي.

وحضر نجم منتخب فرنسا ونجم منتخب المغرب مباراة بروكلين نيتس ضد سان أنتونيو سبيرز في صالة باركليز سنتر الخاصة بفريق بروكلين.

وفاز بروكلين على سان أنتونيو بنتيجة 139-103 في مباراة شهدت تألق الثنائي كيفين دورانت وكايري إيرفينج.

وسجل كيفين دورانت 25 نقطة بينما سجل كايري إيرفينج 27 نقطة.

وعقب المباراة حرص النجم كيفين دورانت على التقاط الصور التذكارية مع الثنائي مبابي وحكيمي.

دونفان ميتشيل يحطم الأرقام

وكان نجم الليلة دونفان ميتشل لاعب كليفلاند كافاليرز في فوز فريقه على شيكاغو بولز بنتيجة 145-134.

وسجل دونفان ميتشل 71 نقطة في المباراة التي شهدت وقت إضافي.

وأصبح دونفان ميتشل أكثر لاعب يسجل النقاط في مباراة واحدة في تاريخ فريق كليفلاند متفوقا على الثنائي ليبرون جيمس وكايري إيرفينج الذي سجلها 58 نقطة.

كذلك أصبح دونفان ميتشل سابع لاعب في التاريخ يسجل 70 نقطة في مباراة واحدة بتاريخ NBA.

71 PTS 8 REB 11 AST W Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH — NBA (@NBA) January 3, 2023

مباراة مثيرة في سان فرانسيسكو

وفي صالة تشيز سينتر الخاصة بفريق جولدن ستيت واريورز حقق حامل لقب الدوري الفوز على أتالانتا هوكس بعد أن امتدت المواجهة إلى الوقت الإضافي مرتين.

وفاز جولدن ستيت بنتيجة 143-141 في مباراة شهدت تألق النجم كلاي تومسون.

وسجل كلاي تومسون 54 نقطة من بينهم 10 رميات ثلاثية.

وحقق جولدن ستيت الفوز في الثانية الأخيرة بمتابعة من اللاعب كيفون لوني.

ولا يزال جولدن ستيت يلعب في غياب نجمه الأول ستيفن كيري الذي يعاني من إصابة في الكتف.

54 points 10 threes KLAY THOMPSON » https://t.co/ocDF2EHeJH pic.twitter.com/uJMXVWEWm5 — Golden State Warriors (@warriors) January 3, 2023

لوكا مستمر في التألق

كذلك فاز فريق دالاس مافريكس على تورنتو رابترز بنتيجة 111-106 في مباراة شهدت تألق النجم لوكا دونشيتش الذي سجل 39 نقطة.

وعلى جانب آخر استمر تألق جويل إمبيد نجم فلادلفيا سيفنتي سيكسرز وقاده للفوز على نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 120-111.

وسجل إمبيد 42 نقطة في المباراة وأكمل 11 متابعة وقدم 5 تمريرات مساعدة.