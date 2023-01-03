تأثير الفراشة ينصر المقاولون العرب على حرس الحدود في مباراة مجنونة

فاز المقاولون العرب على ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب الجبل الأخضر، بالجولة 11 للدوري المصري.

سجّل أهداف المقاولون: جون أوكولي، وجوزيف أوشايا، وعمر فتحي. فيما سجّل هدفي حرس الحدود: أمير عابد بالخطأ في مرماه، ومصطفى زيكو.

ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، ويحقق فوزه الأول بعد 3 مباريات دون فوز.

فيما تجمّد رصيد حرس الحدود عند 7 نقاط في المركز 17 -قبل الأخير-.

واستمر تفوق المقاولون العرب على حرس الحدود، إذ لم يخسر أمامه في آخر 8 مباريات، وفاز عليه خلالها في 6 مناسبات مقابل تعادلين.

ولم يفز الحدود على المقاولون العرب منذ مايو 2015.

كما لم يخسر شوقي غريب أمام حرس الحدود للمباراة الرابعة على التوالي، فيما عجز أحمد أيوب عن تحقيق فوزه الأول على المقاولون العرب أو مدربه شوقي غريب.

تأثير الفراشة

قبل المباراة، صدر تشكيل المقاولون العرب خاليًا من اسم فادي فريد سواء في الملعب أو على مقاعد البدلاء.

لكن مباشرةً قبل انطلاق اللقاء، خرج يوسف الجوهري من القائمة، وعوّضه فادي فريد على دكة البدلاء.

في الشوط الثاني دخل فريد الملعب وبمجرد إقحامه، حصل على ركلة الجزاء التي أعادت المقاولون العرب للمباراة وغيّرت من نتيجتها النهائية.

مجموعة من الأحداث المتتالية والمترتبة على بعضها البعض، جعلت من تأثير الفراشة عاملًا حاسمًا في فوز المقاولون العرب على حرس الحدود.

التشكيل

واصل غريب التعويل على طريقة 3-5-2 مع توظيف الكولومبي لويس إدوارد هنيستروزا كظهير أيمن.

في المقابل دفع أحمد أيوب بالثلاثي مصطفى صبحي وعمر بسام وإيمانويل ديفيد.

قطة وجبنة في خط وسط المقاولون، وعمر بسام يقود هجوم حرس الحدود بجانب مصطفى صبحي وإيمانويل ديفيد 🌟⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/8KDJ4XELS3 — FilGoal (@FilGoal) January 3, 2023

بداية مبكرة ونارية

من قبل أن تبدأ المباراة كان جليًا أنها ستكون مميزة، خصوصًا عندما انطلقت قبل موعدها الرسمي بحاولي دقيقة ونصف.

وأوكولي لم يدخر كثيرا من الوقت، فافتتح التسجيل سريعًا بعد مرور 4 دقائق فقط بعد أن تجاوز حارس المرمى.

ليسجل المهاجم النيجيري هدفه الأول هذا الموسم بعد 10 مباريات من الصيام التهديفي.

الإثارة لم تتوقف، فتعادل حرس الحدود سريعًا مستفيدًا من تسجيل أمير عابد مدافع المقاولون العرب بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13.

العودة اكتملت عندما حصل حرس الحدود على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد مراجعة محمد عادل لتقنية الفيديو واكتشاف لمسة يد على جوزيف أوشايا ظهير المقاولون.

مصطفى زيكو انبرى للتسديد وسجل بنجاح هدف التقدم لحرس الحدود في الدقيقة 29.

ورفع زيكو رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، بل وسجل في مباراتين متتاليتين لأول مرة في مسيرته بالدوري الممتاز.

أوشايا حاول التكفير عن خطأه، فأرسل عرضية طائشة من الجهة اليسرى بالدقيقة 37، ارتدت من العارضة بغرابة.

المقاولون العرب واصل الضغط، فانفرد محمد سالم بالمرمى، لكن خروج محمد فوزي السريع أجهض الهجمة في الدقيقة 45.

أغرب هدف.. غير محتسب

في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عرف الدوري المصري أغرب أهداف الموسم.

أوكولي استحوذ على الكرة بعد سقوطها من يد محمد فوزي وأطلق تسديدة ارتدت من العارضة واصطدمت بزميله سالم وسكنت الشباك بالصدفة.

لتتدخل تقنية الفيديو وتبدأ في مراجعة الهدف، عملية استمرت 4 دقائق كاملة، حتى تم إلغاء الهدف في الأخير واحتساب ركلة حرة غير مباشرة.

الإثارة تتواصل

بين الشوطين تدخّل أيوب بأول تغيير للضيوف، وأقحم مؤمن عوض بدلًا من إيمانويل ديفيد.

شوقي غريب من جانبه تدخّل في الدقيقة 52 بتغير مزدوج، خرج محمد سالم وأحمد عاطف، ودخل عمر فتحي وفادي فريد.. وانقلبت المباراة رأسًا على عقب.

بعد دخولهما بـ 3 دقائق فقط، مرر عمر فتحي كرة بينية رائعة وضعت فريد في مواجهة المرمى، ليراوغ محمد فوزي ويحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقة.

ليكون فريد قد انتقل من المدرجات نحو أرض الملعب للحصول على ركلة جزاء في ظرف ساعة تقريبًا.

الظهير الأوغندي أوشايا انبرى للتسديد في الدقيقة 56 وسجل التعادل بنجاح.

ورفع أوشايا رصيده إلى 4 أهداف بقميص المقاولون العرب هذا الموسم.

عصر التصديات الخارقة

المباراة تحوّلت من أهداف رائعة وغزيرة، إلى تصديات رائعة بين الحارسين.

البداية كانت في الدقيقة 61 عندما أطلق أوكولي رأسية خطيرة تصدى لها فوزي بشكل غير عادي، بل أبعد دفاع الحرس متابعة جبنة القادم من الخلف من على خط المرمى.

أبو السعود بدوره تصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 66، ليرد على نظيره فوزي.

عمر فتحي لم يكتف بتمريرة ركلة الجزاء، بل سجل أجمل أهداف المباراة في الدقيقة 68 من ركلة حرة مباشرة عجز فوزي عن التصدي لها.

الجنون تواصل بهجمة مرتدة غير عادية للمقاولون قادها أوكولي ومررها نحو لويس إدوارد هنيستروزا الذي أرسل عرضية متقنة نحو أحمد الشيمي، لكن الأخير أهدر بغرابة في مواجهة المرمى.

عمر فتحي -نجم الشوط الثاني- عاد للظهور واخترق الدفاع في الدقيقة 73 مطلقا تسديدة ضعيفة سكنت بين قفازي فوزي.

فوزي لم يكتف بتصديه الخارق الأول، فعاد وأبعد رأسية غير عادية من فادي فريد في الدقيقة 80، قابله أبو السعود بتصدٍ مميز هو الآخر.

الكرة ارتدت للمقاولون، تحديدا لـ عمر فتحي الذي سقط متعمدا داخل منطقة جزاء حرس الحدود، ليعاقبه الحكم محمد عادل ببطاقة صفراء كانت الثانية له، ليغادر المباراة مطرودًا.

ما تبقى من دقائق لم يكن كافيًا لعودة الحدود، ليحصد المقاولون نقاط أفضل مباريات الجولة.