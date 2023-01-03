بثلاثية خلف الأبواب المغلقة.. سيراميكا كليوباترا يعود للانتصارات على حساب غزل المحلة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا

في مباراة أقيمت خلف الأبواب المغلقة، حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب غزل المحلة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وخاض غزل المحلة المباراة بدون حضور جماهيري تنفيذا للعقوبة التي فرضتها رابطة الأندية المصري بسبب تجاوز الجماهير خلال مواجهة فاركو.

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وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا في المباراة كل من محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان وأحمد القرموطي.

وعاد سيراميكا كليوباترا لتحقيق الانتصار بعد ثلاثة مباريات بدون أي فوز منذ الفوز على الأخير على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة.

واستمر غزل المحلة بدون أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي إذ كان فوزه الأخير على طلائع الجيش في الجولة السابعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ الـ 15 في المركز الثامن بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 18 في المركز الخامس.

التشكيل

بدأ محمد إبراهيم أساسي في وسط ملعب سيراميكا كليوباترا بينما قاد أحمد الشيخ خط الهجوم بجانب عبده يحيى.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص ولكن الفرصة الأخطر كانت لغزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة الـ 15 الذي مر من أكثر من لاعب وسدد تسديدة قوية تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا بطريقة رائعة.

وبدأ الشوط الثاني بانطلاق جديدة من عبده يحيى ليتعرض لشدة بسيطة من أحمد رمضان طالب بها لاعبي المحلة بالحصول على ركلة حرة وبطاقة حمراء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة الـ 51 تدخل معاذ الحناوي مع جون إيبوكا بقوة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة سيراميكا كليوباترا.

وسجل محمد إبراهيم ركلة الجزاء بنجاح بعد أن سددها على يسار الحارس محمود الحضري.

وسيطر غزل المحلة على مجريات المباراة ولكنه لم يصنع فرص حقيقية لتسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة الـ 92 أطلق أحمد ياسر ريان رصاصة الرحمة بهدف ثاني لسيراميكا كليوباترا مستغلا تمريرة من أحمد القرموطي لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أرضية في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة سجل القرموطي بنفسه تلك المرة الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا بعد أن تلقى تمريرة من ميدو جابر ليمر من حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر على استاد القاهرة.

سيراميكا كليوباترا غزل المحلة الدوري المصري
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