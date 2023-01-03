القنوات الناقلة لحفل استقبال رونالدو في النصر السعودي
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 16:35
كتب : FilGoal
ينتظر محبو نجم منتخب البرتغال كريستانو رونالدو حفل استقباله وتقديمه لجمهور نادي النصر السعودي الذي انضم إليه قبل أيام.
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