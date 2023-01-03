فيورنتينا يعير لاعبه المغربي إلى ليتشي

أعلن نادي ليتشي الإيطالي عن تعاقده مع المغربي يوسف مالح قادمًا من فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد ليتشي مع مالح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند إجبارية الشراء في العقد بنهاية الموسم.

وخضع مالح للكشف الطبي بنجاح، وتقرر أن يرتدي القميص رقم 32.

Il calciatore Youssef Maleh, arrivato nel Salento questa mattina, ha iniziato le visite mediche di rito presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce e presso il Centro BioLab di Cutrofiano. pic.twitter.com/LH5hHIOQkK — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 2, 2023

واكتفى مالح بالمشاركة في 12 مباراة مع فيورنتينا خلال الدور الأول، ولم يخض إلا دقيقة واحدة في آخر 6 مباريات بالدوري الإيطالي.

لاعب الوسط البالغ 24 عامًا وُلد في إيطاليا لعائلة مغربية، وقد مثّل منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا، قبل أن يتلقى استدعاءً من منتخب المغرب الأول في أغسطس 2021، لكنه لم يشارك معه حتى اللحظة.

وبدأ مالح مسيرته في تشيزينا، ولعب لاحقا لـ فينيسيا ورافينا، قبل أن ينضم إلى فيورنتينا في 2021.

وخاض مالح 45 مباراة إجمالًا مع فيورنتينا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

ويحتل ليتشي المركز 16 في الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 15 نقطة.

وبات مالح أول صفقة شتوية لـ ليتشي الذي يرغب في النجاة من الهبوط.

ويخوض ليتشي مباراته المقبلة في مواجهة لاتشيو غدًا الأربعاء بالدوري الإيطالي.