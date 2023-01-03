مؤتمر تشافي: أطعنا قرار المحكمة في أزمة ليفاندفوسكي.. وهذه تفاصيل أزمة حارس مرمانا

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، أن ناديه اتبع القواعد وأزعن لقرار المحكمة في أزمة مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي.

وتحدث تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام إنترسيتي غدًا الأربعاء بدور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وعلّق تشافي على اعتراض إسبانيول على إشراك ليفاندوفسكي في مباراة الفريقين الماضية بالدوري.

كما تحدث عن انخفاض مستوى أنسو فاتي، وأشاد بعودة رونالد أراوخو، وكشف عن قرار ناديه بشأن طرد جوردي ألبا.

وتطرق تشافي أيضًا إلى أزمة إنياكي بينيا حارس مرمى الفريق الذي بلغ 23 عامًا ولا يزال مقيضًا في الفريق الرديف وهو ما يحرمه من المشاركة مع الفريق الأول.

وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي للمدرب الإسباني:

برشلونة عانى أمام إيبيزا، وكورنيلا، وليناريس في السنوات الأخيرة، هل سيعاني مجددًا غدًا؟

"دائمًا ما تكون أول مباراة في الكأس صعبة. إنها مباريات يصعب خوضها. يمكن أن تخسر كل شيء ولذلك يجب التركيز. نحن المرشحون، ولكننا نواجه فريقًا قوي بدنيًا وخطير على الأجنحة. سنلعب بـ 8 لاعبين من الأكاديمية وهم يشعرون بحافز كبير".

"أعتقد أن النظام الحالي للكأس جيد للمشاهدين ويتيح الكثير من المفاجآت، قد تحدث مفاجأة غدًا ولهذا يجب أن نكون مستعدين وأن ننافس بشكل قوي".

هل سيكون إنياكي بينيا قادرًا على المشاركة؟

"لقد قدّمنا الأوراق اللازمة يوم أمس لنقله لقائمة الفريق الأول، ننتظر تأكيد الاتحاد الإسباني لكرة القدم. هو جاهز للمشاركة وسيكون في القائمة، فعلنا كل شيء لإتاحة فرصة مشاركته".

ما رأيك في اعتراض إسبانيول على مشاركة ليفاندوفسكي؟

"نحن نفذنا ما أخبرونا به. لقد كان قرار محكمة ونحن اتبعنا التعليمات الخاصة بالقاضي. لو كان إسبانيول يرى أن ما يفعله هو الصواب، فلا بأس. أمّا نحن فقد فعلنا ما أملوه علينا".

ماذا تخطط لمباراة الغد؟

"نخطط لعمل مداورة بين اللاعبين، هذا جلي. سنعطي الفرصة للاعبين الذين يحتاجون الدقائق أو العائدين من إصابات مثل إيريك جارسيا ورونالد أراوخو".

هل أنت واثق من استمرار تعليق قرار إيقاف ليفاندوفسكي ولذلك ستقوم بإراحته في الكأس؟

"لهذا السبب وكذلك لأنه خاض العديد من الدقائق. إراحته ستكون في صالحه. سنريحه وسنريح بيدري كذلك".

هل قصة ليفاندوفسكي تخلق انعدام ثقة في الفريق؟

"عدم معرفة موعد حسم العقوبة يخلق عدم ثقة، نعم. طلبنا من اللاعب عدم التفكير في الإيقاف، سيخطروننا لاحقًا بالقرار النهائي. إنها ليست عقوبة سهلة بالنسبة لنا".

كيف رأيت الجمهور في المران المفتوح؟

"الجمهور لديه آمال كبيرة في الفريق، سنحاول أن نرد لهم ذلك ونحقق أهدافنا ونجعلهم سعداءً".

هل تقدمتم بطعن على طرد جوردي ألبا؟

"فكرنا في ذلك، لكنهم أخبرونا أن قبول الطعن غير وارد. الأمر صعب لأنها بطاقة صفراء مزدوجة، لم يكن هناك وسائل للطعن على الطرد".

"تحديت اللاعبين على الفوز والحصول على يوم راحة، وللأسف للاعبين فقد اضطروا للتدرب في النهاية".

هل تخطط لإشراك إنياكي بينيا في مباريات الكأس؟

"سنرى أولًا ما سيحدث مع الاتحاد الإسباني، وبعدها نرى إن كان سيشارك. يجب أن نقيّم الوضع مباراة بمباراة".

هل ستكون أهداف ليفاندوفسكي كافية للفوز بالألقاب؟

"يجب أن نتحسن في العديد من الأمور. روبيرت لن يكون حاضرًا دائمًا للتسجيل، يجب أن يساهم الآخرون أيضًا. القادمون من الخلف يجب أن يسجلوا، وأن نتحسن في الكرات الثابتة وأن نسجل أهدافًا بمختلف الأساليب".

هل اللجوء إلى محكمة عادية في قضية ليفاندوفسكي يخلق سابقة خطورة؟

"القضاة يقررون ونحن لا نفعل أكثر من الطاعة".

هل تحدثت مع ممفيس ديباي ليبقى في برشلونة؟

"لقد قلت سابقًا إنني لا أرغب في رحيل أي لاعب. مبدئيًا لن ندخل سوق الانتقالات، أنا سعيد بما أمتلك. ممفيس يجب أن يساعدنا في تسجيل الأهداف، سيحصل على دقائق اللعب حاله حال الجميع".

كيف حال أراوخو؟

"إنه بخير. سيلعب غدًا وسيساعدنا بالتأكيد، ليس فقط كرويًا، ولكن قياديًا كذلك. إنه يلعب بروح، إنه مقاتل وقوي، وهذا ما يفتقده الفريق".

هل بات أنسو فاتي لاعبًا مختلفًا عن الذي كان عليه منذ عامين؟

"إنه لاعب متعدد الاستعمالات، يمكنه اللعب في العمق وعلى الجناح. لديه الموهبة وهو هدّاف. الأمر متوقف عليه وعلينا لنساعده ونشعره بالحب. أنا متأكد أنه سيصنع الفارق".

ماذا يحدث مع بابلو توري؟

"إنه لاعب في الفريق الأول، وعندما لا يشارك معنا يتواجد مع الفريق الرديف. غدًا سيحصل على دقائق، أنا سعيد بما يقدمه".