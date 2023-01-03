بعد إجرائهما لعملية جراحية.. عودة مصطفى شوبير وأكرم توفيق للقاهرة اليوم
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 15:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي الأهلي موعد عودة لاعبا الفريق أكرم توفيق ومصطفى شوبير من النمسا.
مصطفى شوبير
النادي : الأهلي
أكرم توفيق
النادي : الأهلي
ويعود الثنائي للقاهرة اليوم بعد خضوع كل منهما إلى عملية جراحية في الركبة.
وكان أكرم توفيق قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال عام واحد.
بينما تعرض مصطفى شوبير لقطع في غضروف الركبة.
وأجرى كل منهما عملية جراحية ناجحة في النمسا تحت إشراف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الفريق.
وسيبدأ أبو عبلة في تجهيز إجراءات خضوع الثنائي للعلاج الطبيعي والذي حدده الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية.
وأشار أبو عبلة إلى أن شوبير سيغيب لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل العودة للتدريبات من جديد.
ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه.
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