بعد إجرائهما لعملية جراحية.. عودة مصطفى شوبير وأكرم توفيق للقاهرة اليوم

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 15:21

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير و أكرم توفيق عقب العملية الجراحية

أعلن نادي الأهلي موعد عودة لاعبا الفريق أكرم توفيق ومصطفى شوبير من النمسا.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعود الثنائي للقاهرة اليوم بعد خضوع كل منهما إلى عملية جراحية في الركبة.

وكان أكرم توفيق قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال عام واحد.

أخبار متعلقة:
مدير فرانكفورت: انتقال تراب إلى بايرن؟ مجرد هراء مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. تسديدة قريبة الكشف عن نتائج قرعة كأس مصر لمنطقة بحري

بينما تعرض مصطفى شوبير لقطع في غضروف الركبة.

May be an image of 1 person and sitting

وأجرى كل منهما عملية جراحية ناجحة في النمسا تحت إشراف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الفريق.

وسيبدأ أبو عبلة في تجهيز إجراءات خضوع الثنائي للعلاج الطبيعي والذي حدده الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية.

وأشار أبو عبلة إلى أن شوبير سيغيب لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل العودة للتدريبات من جديد.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه.

الأهلي مصطفى شوبير أكرم توفيق
نرشح لكم
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول استراحة الدوري المصري - المقاولون العرب (1) (2) حرس الحدود.. شوط مثير الكشف عن نتائج قرعة كأس مصر لمنطقة بحري خبر في الجول - الأهلي يرفض محاولات أبها لقطع إعارة ميكيسوني مران الأهلي - تدريبات فردية لعبد المنعم وحمدي فتحي.. وطاهر يواصل التأهيل تشكيل الدوري المصري - لويس إدوارد جناح أيمن في المقاولون.. وعمر بسام يقود هجوم الحدود تشكيل الدوري المصري - محمد إبراهيم أساسي في كليوباترا.. والشيخ يقود غزل المحلة قدوته بنزيمة ولا يعترف إلا بالأهداف.. من هو عبد العزيز يعقوبو المرشح للانضمام إلى الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر تشافي: أطعنا قرار المحكمة في أزمة ليفاندفوسكي.. وهذه تفاصيل أزمة حارس مرمانا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إجرائهما لعملية جراحية.. عودة مصطفى شوبير وأكرم توفيق للقاهرة اليوم 22 دقيقة | الكرة المصرية
مدير فرانكفورت: انتقال تراب إلى بايرن؟ مجرد هراء 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - المقاولون العرب (1) (2) حرس الحدود.. شوط مثير ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن نتائج قرعة كأس مصر لمنطقة بحري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يرفض محاولات أبها لقطع إعارة ميكيسوني ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - تدريبات فردية لعبد المنعم وحمدي فتحي.. وطاهر يواصل التأهيل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين