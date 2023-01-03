انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(3) سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق93. جوووول الثالث لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد القرموطي بعد أن مر من الحارس محمود الحضري ووضع الكرة في الشباك.

ق92.جوووول الثاني لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان الذي انفرد بعد تمريرة من أحمد القرموطي.

ق53. جووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء.

ق51. ركلة جزااء لسيراميكا كليوباترا بعد تدخل من معاذ الحناوي على جون إيبوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. عبده يحيى يمر بمهارة ويسدد تسديدة رائعة ولكن محمد بسام تألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل