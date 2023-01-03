خبر في الجول - الأهلي يرفض محاولات أبها لقطع إعارة ميكيسوني

يحاول نادي أبها السعودي فسخ استعارة لاعبه لويس ميكيسوني من الأهلي بشكل مبكر قبل 6 أشهر على نهايتها.

علم أن أبها تواصل مع الأهلي لإعادة الجناح الموزمبيقي إلى القلعة الحمراء خلال شهر يناير الجاري.

لكن الأهلي من جانبه رفض محاولات أبها، وتمسك باستمرار ميكيسوني في الدوري السعودي حتى نهاية فترة إعارته.

ولم يخض ميكيسوني إلا 4 مباريات بقميص أبها منذ انتقاله إليه مطلع الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها.

وعانى ميكيسوني خلال موسم قضاه في القلعة الحمراء قادمًا من سيمبا التنزاني، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف وصناعة هدفٍ وحيد.

الجناح الأعسر صاحب الـ 27 عامًا سبق له اللعب في ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي أعاره لـ تشيبا يونايتد ورويال إيجلز هناك في الدوري المحلي.

كما مثّل ميكيسوني فريق سونجو الموزمبيقي، قبل أن ينتقل إلى سيمبا في 2020 ويتألق في صفوفه ويخطف أنظار الأهلي الذي تعاقد معه مقابل 850 ألف دولار تقريبًا.

ويمتلك ميكيسوني 12 مباراة دولية مع منتخب موزمبيق، لكنه لم يظهر بقميصه منذ مارس الماضي.

ويحتل أبها المركز الثامن في الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.