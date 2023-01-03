مران الأهلي - تدريبات فردية لعبد المنعم وحمدي فتحي.. وطاهر يواصل التأهيل

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 14:23

كتب : FilGoal

مران الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء عقب أقل من 24 ساعة من مباراته ضد بيراميدز.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

واكتفى اللاعبين الذين شاركوا في المباراة بأداء تدريبات استشفائية في صالة الجيم للتخلص من الإجهاد.

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واجتمع مارسيل كولر مدرب الفريق مع مساعده سامي قمصان على هامش المران لمناقشة بعض الأمور الفنية.

وأدى الثنائي حمدي فتحي محمد عبد المنعم تدريبات علاجية منفردة بسبب معاناتهما من الإجهاد العضلي.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للموقع الرسمي للأهلي إن حالة الثنائي البدنية و جيدة وسيخضعان لفحص طبي وسيخضعان لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد موقفهما من المشاركة في المباراة المقبلة.

وبدأ طاهر محمد طاهر مرحلة جديدة من التأهيل شهدت تدريبه بالكرة بشكل منفرد في إطار البرنامج المحدد للعودة للتدريبات الجماعية.

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وخاض اللاعب تدريبات بدنية في الجيم وركض حول الملعب.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل على ملعب المقاولون العرب في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه.

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