تشكيل الدوري المصري - لويس إدوارد جناح أيمن في المقاولون.. وعمر بسام يقود هجوم الحدود
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 14:17
كتب : FilGoal
أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة 11 للدوري المصري.
وواصل غريب التعويل على طريقة 3-5-2 مع توظيف الكولومبي لويس إدوارد هنيستروزا كظهير أيمن.
تشكيل المقاولون العرب:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: أمير عابد - فاروقا نور الدين - أحمد علاء
الوسط: لويس إدوارد هنيستروزا - أحمد الشيمي - أحمد عاطف "قطة" - عبد الرحمن خالد "جبنة" - جوزيف أوشايا
الهجوم: جون أوكلي - محمد سالم
دكة البدلاء: أحمد عربي - محمد رزق - عمر فتحي - لؤي وائل - أحمد عيد - أمادو نياس - محمد عبد الناصر - محمد هاني - فادي فريد
في المقابل دفع أحمد أيوب بالثلاثي مصطفى صبحي وعمر بسام وإيمانويل ديفيد.
تشكيل حرس الحدود:
حراسة المرمى: محمد فوزي
الدفاع: محمد رضا - خالد سامي - محمود بن والي - حامد الجابري
الوسط: أحمد فيليكس - مصطفى زيكو - مصطفى جمال
الهجوم: مصطفى صبحي - عمر بسام - إيمانويل ديفيد
دكة البدلاء: محمد شعبان - محمد حكا - مؤمن عوض - غريب ياسر غريب - أحمد أيمن - أحمد داودا - وجيه عبد الحكيم - إسلام جمال - محمود أبو جودة
ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 12 نقطة.
فيما يتواجد حرس الحدود في المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 7 نقاط.