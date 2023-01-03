تشكيل الدوري المصري - لويس إدوارد جناح أيمن في المقاولون.. وعمر بسام يقود هجوم الحدود

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - ايسترن كومباني - لويس إدوارد

أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة 11 للدوري المصري.

وواصل غريب التعويل على طريقة 3-5-2 مع توظيف الكولومبي لويس إدوارد هنيستروزا كظهير أيمن.

تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد - فاروقا نور الدين - أحمد علاء

الوسط: لويس إدوارد هنيستروزا - أحمد الشيمي - أحمد عاطف "قطة" - عبد الرحمن خالد "جبنة" - جوزيف أوشايا

الهجوم: جون أوكلي - محمد سالم

دكة البدلاء: أحمد عربي - محمد رزق - عمر فتحي - لؤي وائل - أحمد عيد - أمادو نياس - محمد عبد الناصر - محمد هاني - فادي فريد

في المقابل دفع أحمد أيوب بالثلاثي مصطفى صبحي وعمر بسام وإيمانويل ديفيد.

تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد رضا - خالد سامي - محمود بن والي - حامد الجابري

الوسط: أحمد فيليكس - مصطفى زيكو - مصطفى جمال

الهجوم: مصطفى صبحي - عمر بسام - إيمانويل ديفيد

دكة البدلاء: محمد شعبان - محمد حكا - مؤمن عوض - غريب ياسر غريب - أحمد أيمن - أحمد داودا - وجيه عبد الحكيم - إسلام جمال - محمود أبو جودة

ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

فيما يتواجد حرس الحدود في المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 7 نقاط.

الدوري المصري المقاولون العرب حرس الحدود
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