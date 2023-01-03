تشكيل الدوري المصري - لويس إدوارد جناح أيمن في المقاولون.. وعمر بسام يقود هجوم الحدود

بعد إجرائهما لعملية جراحية.. عودة مصطفى شوبير وأكرم توفيق للقاهرة اليوم

قدوته بنزيمة ولا يعترف إلا بالأهداف.. من هو عبد العزيز يعقوبو المرشح للانضمام إلى الأهلي