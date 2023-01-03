كرة يد - مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم

يدخل منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم 2023 بطموحات كبيرة مع وجود جيل مميز من اللاعبين.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من بطولة العالم 2023 والمقرر إقامتها في السويد وبولندا في يناير الجاري.

ويقع منتخب مصر رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم في بطولة العالم 2023 بمواجهة كرواتيا يوم الجمعة 13 يناير.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم كالآتي:

الجمعة 13 يناير: مصر × كرواتيا (الساعة 8:30 مساء)

الأحد 15 يناير: مصر × المغرب (الساعة 6 مساء)

الثلاثاء 17 يناير: مصر × أمريكا (الساعة 6 مساء)

وتقام جميع مباريات منتخب مصر في السويد ويتأهل أول ثلاث منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وتُلعب مباريات الدور الرئيسي في الفترة من 18 إلى 22 يناير بتقسيم المنتخبات الـ 24 المتأهلة على أربع مجموعات ويصعد أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وكان المنتخب المصري قد حصد المركز السابع من النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر عام 2021.

ويشارك الفراعنة في بطولة العالم للمرة 17 في تاريخهم والسادسة عشر على التوالي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر في بطولة العالم في نسخة 2001 في فرنسا بحصد المركز الرابع كأول منتخب غير أوروبي يصل للمربع الذهبي.

وتأتي مجموعات بطولة العالم 2023 كالآتي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - مونتينجرو - تشيلي - إيران

المجموعة الثانية: فرنسا - بولندا - السعودية - سلوفينيا

المجموعة الثالثة: السويد - البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي

المجموعة الرابعة: إيسلندا - البرتغال - المجر - كوريا الجنوبية

المجموعة الخامسة: ألمانيا - قطر - صربيا - الجزائر

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية - الأرجنتين - هولندا

المجموعة السابعة: مصر - كرواتيا - المغرب - أمريكا

المجموعة الثامنة: الدنمارك - بلجيكا - البحرين - تونس

قائمة مصر

وأعلن المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة روبرتو جارسيا باروندو قائمة الفريق استعدادا للمشاركة في دورة فرنسا الدولية قبل انطلاق منافسات بطولة العالم.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر والمحترف في الدوري الألماني.

وتواجد في القائمة 20 لاعبا على أن يستبعد باروندو اثنين من لاعبيه قبل انطلاق كأس العالم.

وظهر شادي خليل لاعب دائرة الزمالك في قائمة منتخب مصر على حساب خالد وليد زميله في الفريق.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).