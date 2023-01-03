كرة يد - مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 14:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يدخل منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم 2023 بطموحات كبيرة مع وجود جيل مميز من اللاعبين.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من بطولة العالم 2023 والمقرر إقامتها في السويد وبولندا في يناير الجاري.

ويقع منتخب مصر رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات جارية لضم الغاني عزيز يعقوبو في يناير تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية بعد إعارة فاشلة في إشبيلية.. دولبرج يتوجه لإنقاذ هجوم هوفنهايم بنفس طريقة إريكسن.. إصابة لاعب كرة قدم الأمريكية بسكتة قلبية ونقله للعناية المركزة

ويفتتح الفراعنة مشوارهم في بطولة العالم 2023 بمواجهة كرواتيا يوم الجمعة 13 يناير.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم كالآتي:

الجمعة 13 يناير: مصر × كرواتيا (الساعة 8:30 مساء)

الأحد 15 يناير: مصر × المغرب (الساعة 6 مساء)

الثلاثاء 17 يناير: مصر × أمريكا (الساعة 6 مساء)

وتقام جميع مباريات منتخب مصر في السويد ويتأهل أول ثلاث منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وتُلعب مباريات الدور الرئيسي في الفترة من 18 إلى 22 يناير بتقسيم المنتخبات الـ 24 المتأهلة على أربع مجموعات ويصعد أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وكان المنتخب المصري قد حصد المركز السابع من النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر عام 2021.

ويشارك الفراعنة في بطولة العالم للمرة 17 في تاريخهم والسادسة عشر على التوالي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر في بطولة العالم في نسخة 2001 في فرنسا بحصد المركز الرابع كأول منتخب غير أوروبي يصل للمربع الذهبي.

وتأتي مجموعات بطولة العالم 2023 كالآتي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - مونتينجرو - تشيلي - إيران

المجموعة الثانية: فرنسا - بولندا - السعودية - سلوفينيا

المجموعة الثالثة: السويد - البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي

المجموعة الرابعة: إيسلندا - البرتغال - المجر - كوريا الجنوبية

المجموعة الخامسة: ألمانيا - قطر - صربيا - الجزائر

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية - الأرجنتين - هولندا

المجموعة السابعة: مصر - كرواتيا - المغرب - أمريكا

المجموعة الثامنة: الدنمارك - بلجيكا - البحرين - تونس

قائمة مصر

وأعلن المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة روبرتو جارسيا باروندو قائمة الفريق استعدادا للمشاركة في دورة فرنسا الدولية قبل انطلاق منافسات بطولة العالم.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر والمحترف في الدوري الألماني.

وتواجد في القائمة 20 لاعبا على أن يستبعد باروندو اثنين من لاعبيه قبل انطلاق كأس العالم.

وظهر شادي خليل لاعب دائرة الزمالك في قائمة منتخب مصر على حساب خالد وليد زميله في الفريق.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر كأس العالم لليد بطولة العالم لليد
نرشح لكم
بنفس طريقة إريكسن.. إصابة لاعب كرة قدم الأمريكية بسكتة قلبية ونقله للعناية المركزة كرة يد - استبعاد الطيار من قائمة مصر في بطولة العالم.. وظهور شادي خليل الخطيب يلبي طلبات بطل ذوي الهمم محمود أحمد والطفلة تاليا كرة طائرة - الأهلي يحسم الدربي على حساب الزمالك خبر في الجول - كرة طائرة.. انتهاء أزمة محمد مصطفى مع الزمالك كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج وخسارة الزمالك في الدوري كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شي كيلي كرة سلة - فوز الكبار في الجولة الأولى من دوري السوبر
أخر الأخبار
رونالدو: عملي في أوروبا انتهى.. وأعطيت كلمتي لـ النصر رغم العروض العديدة 6 دقيقة | الوطن العربي
ميلان يضم حارس جديد لتعويض غياب مانيان 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
السادس من المقاولون العرب.. عبد الرحمن خالد رجل مواجهة حرس الحدود 21 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) البنك.. المحاولة الأولى 37 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يقرر عدم سماح القيد للأندية إلا بعد سداد المديونيات.. و3 حالات شطب 39 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من النني يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات بشيكتاش ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة ساعة | الكرة المصرية
بعد فسخ تعاقده مع المصري.. هيثم العيوني ينتقل إلى أهلي طرابلس الليبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 3 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة