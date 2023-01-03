تشكيل الدوري المصري - محمد إبراهيم أساسي في كليوباترا.. والشيخ يقود غزل المحلة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 14:05

كتب : FilGoal

هدف رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في الجولة 11 للدوري المصري.

وشهد التشكيل 3 تعديلات عن مباراة الأهلي السابقة، أبرزها دخول محمد إبراهيم أساسيًا في مركز صانع الألعاب.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن موسى - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا - محمد إبراهيم

الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا

دكة البدلاء: عامر عامر - محمود نبيل شكري - محمد ناصف - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد عادل - أحمد القرموطي - جاستيس آرثر - عبد الرحمن السكران - صامويل أمادي.

في المقابل، يواصل القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة التعويل على الثلاثي الهجومي الناري: أحمد الشيخ، وعبده يحيى، وجابرييل أوروك.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: محمد بازوكا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - إيهاب سمير

الوسط: حميد ماو - أحمد النادري - مصطفى أسامة

الهجوم: أحمد الشيخ - عبده يحيى - جابرييل أوروك

دكة البدلاء: عمرو شعبان - محمود علاء - السيد الشبراوي - خالد الإخميمي - أحمد جمال الجعيدي - كريم مصطفى - هاني عادل - عبد الرحمن عاطف - محمد نبيه

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

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