تشكيل الدوري المصري - محمد إبراهيم أساسي في كليوباترا.. والشيخ يقود غزل المحلة
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 14:05
كتب : FilGoal
أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في الجولة 11 للدوري المصري.
وشهد التشكيل 3 تعديلات عن مباراة الأهلي السابقة، أبرزها دخول محمد إبراهيم أساسيًا في مركز صانع الألعاب.
تشكيل سيراميكا كليوباترا:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: عبد الرحمن موسى - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري
الوسط: عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا - محمد إبراهيم
الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا
دكة البدلاء: عامر عامر - محمود نبيل شكري - محمد ناصف - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد عادل - أحمد القرموطي - جاستيس آرثر - عبد الرحمن السكران - صامويل أمادي.
في المقابل، يواصل القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة التعويل على الثلاثي الهجومي الناري: أحمد الشيخ، وعبده يحيى، وجابرييل أوروك.
تشكيل غزل المحلة:
حراسة المرمى: محمود الحضري
الدفاع: محمد بازوكا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - إيهاب سمير
الوسط: حميد ماو - أحمد النادري - مصطفى أسامة
الهجوم: أحمد الشيخ - عبده يحيى - جابرييل أوروك
دكة البدلاء: عمرو شعبان - محمود علاء - السيد الشبراوي - خالد الإخميمي - أحمد جمال الجعيدي - كريم مصطفى - هاني عادل - عبد الرحمن عاطف - محمد نبيه
ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 18 نقطة.
فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.