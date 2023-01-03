في الجول يكشف مدة غياب كريم فؤاد عن الأهلي بسبب الإصابة

تعرض كريم فؤاد لاعب الأهلي للإصابة بجزع في أربطة الركبة خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز أمس الإثنين.

وحقق الاهلي الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FiLGoal.com أن كريم فؤاد سيغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

وشدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لموقع النادي على أن اللاعب قد أجرى أشعة بالنادي صباح اليوم أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

وحصل كريم فؤاد على راحة من تدريبات اليوم على أن يبدأ برنامجه التأهيلي بداية من الغد استعدادا للعودة للمشاركة مع الفريق.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال كرة مشتركة بينه وبين عبد الله السعيد خرج على أثرها في الشوط الأول مصابا.

صاحب الـ 23 عاما شارك في 11 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وسجل خلالهم هدفين وصنع 3 أهداف.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه.