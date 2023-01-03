مدير روما: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ ليست المرة الأولى وسيستمر معنا

لم يبد البرتغالي تياجو بينتو مدرب نادي روما أي استغراب من أنباء ارتباط مواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بإمكانية تدريب منتخب البرتغال.

مورينيو هو أحد الأسماء المرشحة لتدريب البرتغال في الوقت الحالي بعد إقالة فيرناندو سانتوس.

وقال بينتو في تصريحات نشرها موقع كالشيو ميركاتو: "عندما تقوم بتعيين مدرب مثل مورينيو، يجب أن تكون مستعدًا للشائعات".

وأضاف "لم تكن المرة الأولى التي يهتم فيها فريق أو اتحاد آخر بمورينيو".

وتابع "أنا برتغالي، وفي كل مرة تغير فيها البرتغال المدرب يتحدث البعض عن مورينيو. لكننا نعتقد أنه سيستمر معنا".

وكان منتخب البرتغال فسخ تعاقده مع فيرناندو سانتوس عقب توديع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد المغرب.

وارتبط مورينيو بتدريب بلاده في الوقت ذاته الذي سيتولى فيه قيادة روما.

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