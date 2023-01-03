تقرير: بايرن يقترب من ضم حارس سويسرا

اقترب نادي بايرن ميونيخ من حسم صفقة ضم يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ ومنتخب سويسرا في فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير ألمانية.

إصابة مانويل نوير التي ستبعده حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لكسر في أسفل القدم، جعلت بايرن يتحرك لضم بديل.

وذكرت جريدة زود دويتشه أن الحارس السويسري أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الشهر.

وأضاف التقرير أن جلادباخ يتجه للموافقة على الصفقة بسبب انتهاء عقد سومر بنهاية هذا الموسم، ولكن بشرطين.

الشرط الأول هو الحصول على مقابل يصل إلى 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى العثور على بديل مناسب.

ويحاول جلادباخ ضم الأسترالي ماثيو رايان حارس كوبنهاجن الدنماركي أو السويسري إيفون مفوجو حارس لوريان الفرنسي.

كما أوضحت الصحيفة أن بايرن ميونيخ يرغب في حسم الصفقة قبل يوم الجمعة المقبل على أبعد تقدير.

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

في المقابل، أغلق ألكسندر نوبل حارس موناكو المعار من بايرن ميونيخ باب العودة للفريق البافاري بعد إصابة مانويل نوير التي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وقال نوبل في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "ليس من المنطقي بالنسبة لي أن أعود إلى بايرن".

وأضاف "لا أعرف مدى خطورة إصابة مانويل نوير. لكني أعتقد أنه سيعود بحلول الصيف استعدادا للموسم المقبل".

وشدد "أنا سعيد للغاية في صفوف موناكو ولا يزال أمامي الكثير من المباريات التي سألعبها مع الفريق. أدركت هنا مدى أهمية المشاركة باستمرار. لا أريد الاستغناء عن ذلك بعد الآن".

وأوضح "في نهاية الأمر، نادي موناكو له الكلمة الأخيرة في أمر عودتي لبايرن، سيتعين عليهم أولاً إعطاء إشارة بأنهم يريدون ذلك. أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا للغاية".

وكشف "الاجتماع من حسن صالح حميديتش مدير بايرن؟ قناعاتي هي نفسها كما كانت قبل الاجتماع، لم تتغير".

وتابع "أشعر أنني بحالة جيدة هنا. الجميع يعرف ذلك. أنا أثق بمسؤولي موناكو، وهم يثقون بي، ووكيل أعمالي يدير كل شيء بشكل جيد للغاية، لهذا السبب أنا سعيد لوجودي هنا".

وأتم "علاقتي مع توني تابالوفيتش مدرب حراس بايرن؟ كانت علاقتنا طبيعية عندما كنت في بايرن. منذ ذلك الحين لم يكن هناك أي اتصال يذكر. لكن تركيزي هنا في موناكو".

نوبل هو الحارس الأساسي لموناكو منذ بداية الموسم، وواصل المشاركة كأساسي حين لعب فريق الإمارة الفرنسية ضد أوكسير يوم الأربعاء وأمام بريست في استئناف الدوري الفرنسي عقب نهاية التوقف بسبب كأس العالم 2022.

من جهته، رفض نادي موناكو حتى الآن جميع محاولات بايرن لإعادة نوبل في يناير، بسبب عدم وجود بديل جاهز له، حسب جريدة كيكر الألمانية.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

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