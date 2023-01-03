بلحاج: قادر على اللعب لأي فريق في مصر.. وهزيمتنا في أسوان ستكون صعبة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - أسوان

شدد أحمد بلحاج لاعس أسوان على أنه إمكانياته تتيح له القدرة على اللعب في صفوف أي فريق في مصر.

وحقق أسوان الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف على ملعبه في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وصنع بلحاج هدفي أسوان من ركلتين ركنيتين.

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"الفوز كان كبيرا بالنسبة للجميع سواء جماهير أو لاعبين والأمور تسير بشكل جيد مع أيمن الرمادي".

"في مباريات الأهلي أو الزمالك والفرق الكبرى يكون التركيز أكبر من المباريات الأخرى، الشوط الأول كنت أعرف إنني لدي الفرصة لأصنع أهداف من كرات ثابتة وهذا ما حدث الفعل".

"كنا نلعب ضد فريق كبير وحاولنا إبقاء تركيزنا داخل الملعب طوال لأنهم كانوا قادرين على التسجيل في أي لحظة وفي مواجهة الأهلي كانت المباراة صعبة خصوصا أنها كانت أمام جماهيرهم ولكن اليوم كان جمهورنا حاضر بقوة وأي فريق يأتي إلى أسوان ستكون المباراة صعبة عليه بسبب دعم الجماهير".

"أعرف إمكانياتي بشكل جيد وأعرف إنني قادر على اللعب لأي فريق في مصر وتأكدت من ذلك عندما خضت مباراة ودية ضد الأهلي قبل بداية الموسم، تلك المباراة زادت من ثقتي وإيماني بقدراتي".

"عقدي لمدة موسم مع أسوان ولم يتحدث معي أي أحد على التجديد في أسوان ولم أتحدث مع أي فريق آخر وأركز فقط على اللعب مع أسوان حاليا".

"اللعب للأهلي أو الزمالك؟ احترم الفرقين وأنا لاعب محترف وكنت أشاهد الفريقين وأحبهما لانهم يلعبان كرة قدم جميلة".

المغربي صاحب الـ 25 عاما انضم لأسوان في بداية الموسم الحالي قادما من من فريق إنتر دي إسكالديس الأندوري في صفقة انتقال حر.

وشارك بلحاج مع أسوان حتى الآن في 13 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 7 أهداف.

أحمد بلحاج أسوان الدوري المصري
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