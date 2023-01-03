مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات جارية لضم الغاني عزيز يعقوبو في يناير

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 11:28

كتب : أحمد الخولي

عبد العزيز يعقوبو - ريو آفي

يعمل الأهلي على تدعيم خط هجومه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأنظاره تتجه حاليًا إلى الدوري البرتغالي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل الأهلي أن الغاني عبد العزيز يعقوبو هو اسم مطروح بقوة على طاولة القلعة الحمراء خلال الفترة الجارية.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن المفاوضات جارية مع نادي ريو آفي البرتغالي لمحاولة التوصل لاتفاق لضم اللاعب.

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يأتي ذلك تزامنًا مع توصل الأهلي لاتفاق مع النجم الساحلي التونسي لضم مهاجمه محمد الضاوي "كريستو" كما ذكر FilGoal.com في وقتٍ سابق.

عزيز

عبد العزيز يعقوبو (24 عامًا) مهاجم غاني أثار الإعجاب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وسجّل عزيز 6 أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى.

إجمالًا، سجل عزيز 8 أهداف هذا الموسم باحتساب هدفيه في كأس الرابطة البرتغالية.

وخطف عزيز الأنظار في أغسطس الماضي عندما سجل مرتين في شباك العملاق بورتو خلال فوز فريقه المفاجئ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ عزيز مسيرته في أكاديمية ريدبول الغانية، ثم لعب لفريق تشاريتي ستارز المغمور، ومنه انطلق إلى البرتغال عام 2016 وانضم لصفوف فيتسيلا.

لاحقًا مر عزيز على أندية فيتوريا جيمارايش وإشتوريل، ثم انتقل معارًا إلى ريو آفي في الموسم الماضي وسجل معه 11 هدفًا في الدوري، لينتقل إلى صفوفه بشكل نهائي مطلع الموسم الجاري في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو.

ولا يمتلك عزيز أي ظهور دولي مع منتخب غانا حتى اللحظة.

عبد العزيز يعقوبو الأهلي الدوري المصري
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