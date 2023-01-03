بعد إعارة فاشلة في إشبيلية.. دولبرج يتوجه لإنقاذ هجوم هوفنهايم

أعلن نادي هوفنهايم الألماني عن تعاقده مع الدنماركي كاسبر دولبرج قادمًا من نيس الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل دولبرج إلى هونهايم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو، فالعقد يحتوي على بند إمكانية الشراء.

Welcome to Hoffe, Kasper! TSG have signed Kasper Dolberg from French Ligue 1 side OGC Nice on loan until the end of the season 🤝 pic.twitter.com/nGPMr5owyr — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) January 2, 2023

ولعب دولبرج معارًا من نيس إلى إشبيلية الإسباني خلال النصف الأول من الموسم الحالي، قبل أن يعود اللاعب إلى فريقه الأصلي بشكل مبكر.

ولم يخض دولبرج إلا 11 مباراة بواقع 424 دقيقة خلال الدور الأول، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع آخر، لينهي إعارته مبكرًا بحثًا عن فرصة أكبر.

وصرّح أليكساندر روسين مدير كرة القدم في هوفنهايم: "كاسبر مهاجم يتميز بالذكاء في طريقة لعبه وكذلك سيطرته على الكرة وقدراته البدنية".

وواصل روسين: "يمكنه تهديد المرمى في أي لحظة بانطلاقته الذكية، بالإضافة إلى قدرته على إنهاء الهجمات والتعامل مع الكرة وظهره للمرمى".

وأشار: "إنه إضافة لفريقنا لأننا لا نمتلك في قائمتنا لاعبًا بنفس المواصفات. وبالنظر لموقفنا الهجومي، فنحن نشعر بالامتنان لانتداب لاعب مماثل".

وعن محاملة ضمه سابقًا في 2019، أتم روسين: "كنا مقتنعين بقدراته وقتها ولم نتوقف عن متابعته منذ ذلك الحين. هو يدرك جيدًا كيف نقدره هنا".

Ready to Rock 🎸 pic.twitter.com/YMDbwDuJMe — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) January 2, 2023

دولبرج (25 عامًا) برز في صفوف أياكس أمستردام عندما لعب في صفوفه بين 2015 و2019 وسجل له 45 هدفًا في 119 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 16، وتتويجه بالدوري والكأس وكأس السوبر ووصله لنهائي الدوري الأوروبي مع الفريق.

وفي 2019 انتقل دولبرج إلى نيس مقابل ما يزيد عن 20 مليون يورو، وسجل بقميصه 24 هدفًا في 85 مباراة.

ويمتلك دولبرج 40 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك، سجل خلالها 11 هدفًا.

وتواجد دولبرج في قائمة الدنمارك لكأس العالم 2018، وظهر في مباراة واحدة كانت أمام فرنسا.

ثم لعب دورًا أكبر خلال يورو 2020 بمشاركته في كل مباريات أدوار خروج المغلوب حيث سجل هدفين في شباك ويلز، وهدف آخر أمام جمهورية التشيك.

وأخيرًا ظهر دولبرج في مباريات الدنمارك الثلاثة بكأس العالم 2022، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

ويحتل هوفنهايم المركز 11 في الدوري الألماني بفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط المباشر.

واكتفى هوفنهايم بتسجيل 22 هدفًا فقط خلال أول 15 مباراة من الموسم الحالي.