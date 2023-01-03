مواعيد مباريات الثلاثاء 3 يناير 2023 - دوري مصري وقمة إنجليزية وكأس إسبانيا

يتواصل الدوري المصري بجرعة مباريات كبيرة اليوم الثلاثاء، ويعقبه الدوري الإنجليزي بمواجهات مثيرة ستدفعك إلى الالتصاق أمام التلفاز حتى ساعة متأخرة من الليل.

FilGoal.com يقدم مواعيد مباريات الثلاثاء 3 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمواعيد.

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الدوري المصري

الإثارة المحلية تبدأ في الثالثة إلا ربع عصرًا عندما يستقبل المقاولون العرب نظيره حرس الحدود، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 2، بتعليق محمد الغياتي.

وفي نفس التوقيت، يحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على غزل المحلة، مباراة يمكنك مشاهدتها عبر أون تايم سبورتس 1، بتعليق أيمن الكاشف.

وفي الخامسة مساءً، يلعب الإسماعيلي أمام البنك الأهلي، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها محمد الكواليني.

وأخيرًا وفي الثامنة مساءً، يحل سموحة ضيفًا على فيوتشر، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1، بتعليق حاتم بطيشة.

الدوري الإنجليزي

وفي الدوري الأقوى بالعالم تقام اليوم 4 مباريات مثيرة.

في العاشرة إلا ربع مساءً يستقبل ليستر سيتي نظيره فولام، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 3 بتعليق أحمد عبده.

وفي نفس التوقيت، يلعب إيفرتون أمام برايتون، مباراة تنقلها beIN Sports Extra 1 بتعليق محمد بركات.

وفي قمة الجولة، يستقبل أرسنال أحد مطارديه المباشرين نيوكاسل يونايتد في العاشرة إلا ربع أيضًا، وتُنقل عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

وفي ختام مباريات اليوم، يلعب مانشستر يونايتد أمام بورنموث في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 2 بتعليق يوسف سيف.

كأس ملك إسبانيا

وفي دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، يحل ريال مدريد ضيفًا على كاسيرينيو في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها SSC 1 بتعليق حماد العنزي.

كما يحل فالنسيا ضيفًا على لانوسيا في الثامنة مساءً، مباراة تُنقل عبر SSC Extra 2 بتعليق عبد الله الشهري.

ويلعب فياريال أمام كارتاجينا في الثامنة مساءً، مباراة تنقلها SSC Extra 3 بتعليق محمد الخماسي.

وفي أبرز مباريات تلك المرحلة، يلعب إسبانيول أمام سيلتا فيجو في الثامنة مساءً، مباراة تنقلها SSC 3 بتعليق عبد العزيز السبر.

الدوري المغربي

ويلعب الرجاء البيضاوي المغربي أمام أولمبيك خريبكة في التاسعة والنصف مساءً، مباراة تنقلها الرياضية المغربية بتعليق عادل المسعودي.

الدوري التركي

ويحل فنربخشة ثاني الدوري التركي ضيفًا على أنطاليا سبور في السابعة مساءً.

الدوري اليوناني

وفي التاسعة والنصف مساء، يحل أولمبياكوس -فريق مارسيلو وجيمس رودريجيز- ضيفًا على لونيكوس.

طائرة

وفي الدوري المصري للكرة الطائرة رجال، يحل الأهلي ضيفًا على إيسترن كومباني في الرابعة عصرًا.

كما يحل الزمالك ضيفًا على بتروجت في الثانية ظهرًا.

سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلتقي ميلواكي باكس بـ واشنطن ويزردز في الثالثة صباح الأربعاء، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 3.

وفي نفس التوقيت يلعب أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام بوسطن سيلتكس.

كما يلتقي أوتاه جاز بـ ساكرامنتو كينجز في الرابعة صباحًا.