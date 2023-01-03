إبراهيم حسن: حسام يشعر أنه "متكتف".. المصري بحاجة للتدعيم

الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري على ضرورة تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفاز المصري بهدف دون رد أمام الداخلية في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وقال إبراهيم في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "تحدثنا مع الإدارة من أجل التدعيم، نحن نطالب منذ فترة بالتعاقد مع لاعبين جدد، كنا نريد أن يكونوا قد وصلوا بالفعل".

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وأضاف "حسام حسن (مدرب المصري) يشعر أنه "متكتف"، بالطبع نشكر اللاعبين على التعب هذه الفترة لكن نحن بحاجة إلى التدعيم".

وتابع "لقد أبلغنا ياسر يحيى (عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملف التعاقدات) بالمتطلبات التي يحتاجها الفريق الفترة المقبلة".

وحقق المصري الفوز على الداخلية في مباراة أقيمت عصر اليوم الإثنين بهدف دون مقابل على استاد السويس الجديد في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 14 ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

ويواجه المصري مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري يوم 7 يناير على ملعب برج العرب.

الدوري المصري المصري الداخلية
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