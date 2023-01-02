بعد إصابته في العضلة الخلفية.. برنامج تأهيلي لـ كريم العراقي

يخضع كريم العراقي لاعب المصري لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق للعودة للمشاركة في المباريات.

وكان العراقي قد أصيب خلال مباراة المصري وأسوان في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الأشعة كانت قد أثبتت إصابة اللاعب بمزق خفيف في منشأ العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يخض اللاعب لفحوصات جديدة قبل مواجهة الاتحاد السكندري للوقوف على مدى تماثله للشفاء من الإصابة.

وتختلف إصابة العراقي عن الإصابة الماضية التي كان قد تعرض لها في وقت سابق وغاب على أثرها لمدة قبل العودة في مباراة أسوان.

وشارك العراقي في 7 مباريات منذ بداية الموسم مع المصري فيما غاب عن 4 مباريات بسبب الإصابة.

وحقق المصري الفوز على الداخلية في مباراة أقيمت عصر اليوم الإثنين بهدف دون مقابل على استاد السويس الجديد في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 14 ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري يوم 7 يناير على ملعب برج العرب.