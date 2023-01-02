"أراكم في الملعب".. سيباستيان هالير يشارك في تدريبات دورتموند لأول مرة منذ شهر يوليو

الإثنين، 02 يناير 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

سيباستيان هالير

عاد سيباستيان هالير لتدريبات بوروسيا دورتموند من جديد لأول مرة منذ إصابته بمرض السرطان.

سيباستيان هالر

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

ونشر نادي بوروسيا دورتموند صورا لتدريبات الفريق اليوم وظهر هالير فيها للمرة الأولى منذ شهر يوليو الماضي.

ووجه اللاعب رسالة لجماهيره في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر قائلا: "مرحبا يا رفاق، الأمر لم يكن تلك اسهولة ولكن مع دعمكم كان أفضل وأسهل لفعله، أتطلع لرؤيتكم في الملعب لتحقيق بعض الانتصارات".

أخبار متعلقة:
رئيس أسوان بعد الفوز على الزمالك: ثثق في الرمادي ابن النادي منذ التعاقد معه مارتشينياك: نهائي كأس العالم أفضل مباراة في حياتي.. وقمة الأهلي والزمالك كانت رائعة خبر في الجول - بيراميدز تواصل مع كارتيرون.. وموقف المدرب الفرنسي مدير أعمال جونياس لـ في الجول: إدارة بيراميدز لم تبلغه بالرحيل حتى الأن

وكان هالير قد تدرب منذ فترة مع أياكس أمستدرام ناديه السابق بسبب وجوده في هولندا لتلقي العلاج.

هالير لاعب بوروسيا دورتموند كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق.

ومنذ شهر يوليو واللاعب يخضع للعلاج الكيماوي ويغيب عن التدريبات ولم يشارك في أي مباراة مع دورتموند منذ انضمامه للفريق.

المهاجم الإفواري تحدث مع موقع الاتحاد الأوروبي مؤخرا قائلا: "أنا محظوظ بما يكفي لأشعر أنني بحالة جيدة. أنا قادر جسديا على خوض التدريبات، وأشعر أنني بحالة جيدة من الناحيتين العقلية والجسدية، وهو أمر مفيد بالطبع لمحاربة هذا المرض".

وأضاف "وضعت لنفسي جدول زمني. إذا كنت محظوظا بما يكفي ولم أخضع لعملية جراحية، فيمكن أن تسير الأمور سريعا".

وتابع "بعد ثلاثة أسابيع من المرحلة النهائية للعلاج، يتم إجراء الفحوصات لمعرفة المرحلة التي وصل إليها المرض، وما إذا كنت بحاجة إلى جراحة أم لا".

وأردف الإيفواري "إذا لم أكن بحاجة لعملية جراحية، أعتقد أنني سأكون في وضع جيد، خاصة بالطريقة التي أتدرب بها".

وكان ابن الـ28 عاما قد اشتكى من أنه ليس على ما يرام بعد أحد التدريبات في يوليو الماضي.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة تم اكتشاف ورم في الخصيتين.

وأعلن دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي حتى صيف 2026.

مهاجم كوت ديفوار انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

سيباسيتان هالير بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
للمرة الأولى منذ 85 عاما.. ليفربول يسقط على يد برينتفورد بمأساة كوناتي الكشف عن سبب خروج فان دايك بين شوطي مباراة ليفربول وبرينتفورد إنفانتينو: سنطلب من كل دولة تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه ليكيب: مانشستر يونايتد يجهز 60 مليون يورو للتعاقد مع كولو مواني تشكيل ليفربول - غياب روبرتسون وهندرسون.. صلاح يقود الهجوم أمام برينتفورد مؤتمر أنشيلوتي - عن عنصرية المجتمع والسفر بالحافلة.. وأمنية بشأن كروس مدرب سان جيرمان يقرر إراحة مبابي وحكيمي مدرب سان جيرمان: لم أستطع التعرف على فريقي.. اللاعبون ارتكبوا أخطاء غير اعتيادية
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: حسام يشعر أنه "متكتف".. المصري بحاجة للتدعيم 6 ساعة | الكرة المصرية
بعد إصابته في العضلة الخلفية.. برنامج تأهيلي لـ كريم العراقي 6 ساعة | الكرة المصرية
"أراكم في الملعب".. سيباستيان هالير يشارك في تدريبات دورتموند لأول مرة منذ شهر يوليو 6 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس أسوان بعد الفوز على الزمالك: ثثق في الرمادي ابن النادي منذ التعاقد معه 7 ساعة | الكرة المصرية
مارتشينياك: نهائي كأس العالم أفضل مباراة في حياتي.. وقمة الأهلي والزمالك كانت رائعة 7 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بيراميدز تواصل مع كارتيرون.. وموقف المدرب الفرنسي 7 ساعة | الكرة المصرية
مدير أعمال جونياس لـ في الجول: إدارة بيراميدز لم تبلغه بالرحيل حتى الأن 7 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف سبب خروج كريم فؤاد من مباراة الأهلي وبيراميدز 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين