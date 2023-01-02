رئيس أسوان بعد الفوز على الزمالك: ثثق في الرمادي ابن النادي منذ التعاقد معه

شدد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان على ثقته في أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان بعد النتائج الإيجابية التي يحققها مؤخرا مع الفريق.

وحقق أسوان فوزا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وقال الشافعي عبر قناة أون تايم سبورتس: "نحن نثق في أيمن الرمادي منذ التعاقد معه، أنه ابن النادي، وقد أختار أسوان عندما طلبنا التعاقد معه".

وأضاف "ومن المتوقع أن يكبر اسمه الفترة المقبلة بعد النتائج الإيجابية التي يحققها الفترة الأخيرة".

وأوضح "أحسنا استقبال جمهور الزمالك لأن ذلك من الطبيعي، نحن نتلقى ترحبيا في كل أنحاء مصر".

ورفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

أما الزمالك فتوقف رصيده عند 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي الذي يلاقي بيراميدز مساء اليوم.

واستقبل الزمالك هدفين أمام أسوان في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وبذلك يكون الزمالك قد استقبل هدفين في الشوط الأول بعد 306 يوما من استقباله لهدفين أمام فيوتشر وكان ذلك في 2 مارس 2021.

وحقق أسوان انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري لأول مرة منذ سبتمبر 2020.

ونجح فريق أسوان في تحقيق الفوز الثاني تاريخيا على الزمالك في مسابقة الدوري.

وكان فوز أسوان الأول على الزمالك في سبتمبر 2020 وانتهى وقتها بفوز الأزرق بهدف دون مقابل.