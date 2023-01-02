مارتشينياك: نهائي كأس العالم أفضل مباراة في حياتي.. وقمة الأهلي والزمالك كانت رائعة

كشف الحكم البولندي شيمون مارتشينياك ما دار بينه وبين لاعبي منتخب فرنسا عقب نهائي كأس العالم 2022 في قطر ضد الأرجنتين، كما أشاد بمباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك.

وتولى مارتشينياك إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 11 من الدوري المصري، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقال مارتشينياك في لقاء مسجل قبل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس: "عرفت قصص كبيرة عن قمة الأهلي والزمالك قبل أن أحكم المباراة في الموسم الماضي وكانت مواجهة رائعة جدا".

وأضاف "أشهرت خلال نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي الكثير من البطاقات الصفراء لأن لاعبي الفريقين كانوا يقاتلون في الملعب واستمتعت بالأداء".

وواصل "أعرف أن استاد القاهرة كبير جدا ورائع والجمهور كان رائعا خلال مباراة نهائي كأس مصر".

وعن نهائي كأس العالم قال: "بالنسبة لي كانت مباراة مثل أي مباراة وربما لن يصدق أحد ما أقوله ويجب أن أطلق صافرتي في كل قرار".

وواصل "كانت هذه أفضل مباراة رأيتها في حياتي وربما أفضل مباراة توليت تحكيمها لأنها كانت مليئة بالمواقف الصعبة للحكام".

وشدد "كنت أشعر بالفخر بعد نهائي كأس العالم لأن لم يتحدث أحد عن الحكام بشكل سلبي، الفريقين لعبوا بشكل رائع ويسعدني أنني كنت في هذه المباراة".

واستمر في تصريحاته "هدف الأرجنتين الثالث كان من المفترض أن يكون اللاعبين خارج الملعب ولكن الهدف سجل بالفعل وانتهى الأمر وأنا أفهم يا يقال في الإعلام".

وأفصح "تحدثت مع لاعبي منتخب فرنسا بالتحديد عقب نهائي كأس العالم ولم يشتكي أحد من التحكيم".

وأتم "أقابل ميسي ومبابي كثيرا وتوليت تحكيم العديد من المباريات لهما وهما يحترمونني وأنا أحترمهما وأستمتع جدا لأنني أشاهد هذا الثنائي في الواقع وأستمتع طوال المباراة وأتمنى ألا تنتهي".