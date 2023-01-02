خبر في الجول - بيراميدز تواصل مع كارتيرون.. وموقف المدرب الفرنسي

علم FilGoal.com أن نادي بيراميدز قد تواصل مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق السعودي ليتولى قيادة الفريق المصري.

يأتي ذلك بالتزامن مع وجود اتجاه لإقالة تاكيس جونياس من تدريب بيراميدز، حيث ستعقد الإدارة جلسة معه لحسم مصيره بشكل رسمي خلال ساعات.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المدرب الفرنسي يرحب بالفكرة، كونه يرغب في الرحيل عن الاتفاق.

وسبق لـ كارتيرون تدريب الأهلي والزمالك ووادي دجلة في مصر.

وفاز كارتيرون مع الزمالك بالدوري المصري لموسم 2020-2021، وكأس السوبر المصري 2019، وكأس السوبر الإفريقي 2020.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في قمة منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة.

وسجل عمرو السولية "هدفين" في الدقيقتين 19 و69، فيما سجل أحمد سامي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 94.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، مستفيدا من خسارة الزمالك أمام أسوان.

فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3.محمد