مدير أعمال جونياس لـ في الجول: إدارة بيراميدز لم تبلغه بالرحيل حتى الأن

أوضح أحمد حازم مدير أعمال تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز حقيقة إبلاغ النادي للمدرب اليوناني بالرحيل.

وقال حازم في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com :"لم نتلقى أي إخطار أو حتى اتصال من بيراميدز يفيد بفسخ التعاقد وديا أو رسميا".

وأضاف "حتى هذه اللحظة تاكيس مستمر كمدير فني لبيراميدز ونتعامل بناء على هذا الوضع".

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في قمة منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة.

وسجل عمرو السولية "هدفين" في الدقيقتين 19 و69، فيما سجل أحمد سامي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 94.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، مستفيدا من خسارة الزمالك أمام أسوان.

فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3.