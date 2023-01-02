في الجول يكشف سبب خروج كريم فؤاد من مباراة الأهلي وبيراميدز

علم FilGoal.com سبب خروج كريم فؤاد لاعب الأهلي مبكرا من مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء اليوم الإثنين.

جاء ذلك حيث اشتكى فؤاد من آلام في الركبة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب بحالة مطمئنة، وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته وتشخيص إصابته.

وغادر فؤاد الملعب خلال الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 34، حيث حل حسين الشحات بدلا منه.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في قمة منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة.

وسجل عمرو السولية "هدفين" في الدقيقتين 19 و69، فيما سجل أحمد سامي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 94.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، مستفيدا من خسارة الزمالك أمام أسوان.

فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3.