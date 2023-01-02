خبر في الجول - اتجاه في بيراميدز لإقالة تاكيس جونياس.. واجتماع يحسم مصيره

يعقد نادي بيراميدز جلسة لحسم مصير مدربه اليوناني تاكيس جونياس عقب مواجهة الأهلي التي جرت اليوم الإثنين.

وخسر بيرامديز من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الاتجاه في النادي لإقالة المدرب اليوناني بسبب النتائج من بداية الموسم.

وسيعقد النادي جلسة مع جونياس من أجل حسم مصيره بشكل نهائي في الساعات المقبلة.

ويتجه بيراميدز لاختيار مدرب أجنبي جديد في حالة إقالة المدرب اليوناني وهناك أكثر من مرشح لخلافته في الفريق.

وعلم FilGoal.com أن كل من باتريس كارتيرون ومعين الشعباني وحسين عموتة وجايمي باتشيكو يعدوا من أبرز المرشحين لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا لتاكيس جونياس.

يعد حسين عموتة مدرب الوداد السابق من ضمن المرشحين لتدريب بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

ويتولى جونياس تدريب بيراميدز منذ شهر إبريل الماضي وقاد الفريق في 39 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل في 5 وخسر 11 مباراة.

وسيلعب الفريق مباراته المقبلة ضد غزل المحلة على ملعب الدفاع الجوي.