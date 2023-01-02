خبر في الجول - اتجاه في بيراميدز لإقالة تاكيس جونياس.. واجتماع يحسم مصيره

الإثنين، 02 يناير 2023 - 22:41

كتب : حامد وجدي

تاكيس جونياس مدرب بيراميدز

يعقد نادي بيراميدز جلسة لحسم مصير مدربه اليوناني تاكيس جونياس عقب مواجهة الأهلي التي جرت اليوم الإثنين.

وخسر بيرامديز من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الاتجاه في النادي لإقالة المدرب اليوناني بسبب النتائج من بداية الموسم.

أخبار متعلقة:
مارتشينياك: نهائي كأس العالم أفضل مباراة في حياتي.. وقمة الأهلي والزمالك كانت رائعة خبر في الجول - بيراميدز تواصل مع كارتيرون.. وموقف المدرب الفرنسي مدير أعمال جونياس لـ في الجول: إدارة بيراميدز لم تبلغه بالرحيل حتى الأن في الجول يكشف سبب خروج كريم فؤاد من مباراة الأهلي وبيراميدز

وسيعقد النادي جلسة مع جونياس من أجل حسم مصيره بشكل نهائي في الساعات المقبلة.

ويتجه بيراميدز لاختيار مدرب أجنبي جديد في حالة إقالة المدرب اليوناني وهناك أكثر من مرشح لخلافته في الفريق.

وعلم FilGoal.com أن كل من باتريس كارتيرون ومعين الشعباني وحسين عموتة وجايمي باتشيكو يعدوا من أبرز المرشحين لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا لتاكيس جونياس.

يعد حسين عموتة مدرب الوداد السابق من ضمن المرشحين لتدريب بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

ويتولى جونياس تدريب بيراميدز منذ شهر إبريل الماضي وقاد الفريق في 39 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل في 5 وخسر 11 مباراة.

وسيلعب الفريق مباراته المقبلة ضد غزل المحلة على ملعب الدفاع الجوي.

تاكيس جونياس بيراميدز
نرشح لكم
رئيس أسوان بعد الفوز على الزمالك: ثثق في الرمادي ابن النادي منذ التعاقد معه مارتشينياك: نهائي كأس العالم أفضل مباراة في حياتي.. وقمة الأهلي والزمالك كانت رائعة خبر في الجول - بيراميدز تواصل مع كارتيرون.. وموقف المدرب الفرنسي مدير أعمال جونياس لـ في الجول: إدارة بيراميدز لم تبلغه بالرحيل حتى الأن في الجول يكشف سبب خروج كريم فؤاد من مباراة الأهلي وبيراميدز مؤتمر كولر: حققنا ما خططنا له أمام بيراميدز.. ووعد من الإدارة بشأن استاد القاهرة عبد الحفيظ: تعاقدات يناير لا تشكك في اللاعبين الحاليين.. وهذه متطلبات الدوري مؤتمر جونياس: الأفضل لا يفوز دائما وأهداف الأهلي غريبة.. والدوري لا يحسم بعد 11 جولة
أخر الأخبار
"أراكم في الملعب".. سيباستيان هالير يشارك في تدريبات دورتموند لأول مرة منذ شهر يوليو دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس أسوان بعد الفوز على الزمالك: ثثق في الرمادي ابن النادي منذ التعاقد معه 17 دقيقة | الكرة المصرية
مارتشينياك: نهائي كأس العالم أفضل مباراة في حياتي.. وقمة الأهلي والزمالك كانت رائعة 46 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بيراميدز تواصل مع كارتيرون.. وموقف المدرب الفرنسي 47 دقيقة | الكرة المصرية
مدير أعمال جونياس لـ في الجول: إدارة بيراميدز لم تبلغه بالرحيل حتى الأن 50 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف سبب خروج كريم فؤاد من مباراة الأهلي وبيراميدز 53 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتجاه في بيراميدز لإقالة تاكيس جونياس.. واجتماع يحسم مصيره ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: حققنا ما خططنا له أمام بيراميدز.. ووعد من الإدارة بشأن استاد القاهرة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين