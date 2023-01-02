مؤتمر كولر: حققنا ما خططنا له أمام بيراميدز.. ووعد من الإدارة بشأن استاد القاهرة

الإثنين، 02 يناير 2023 - 22:40

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز - مارسيل كولر

أشاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بما قدمه اللاعبون أمام بيراميدز.

وتغلب الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نعلم أن بيراميدز فريق جيد ويملك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف "كنا نستحق الفوز بعد تقدمنا في النتيجة بتسديدة رائعة من السولية، وكانت خطتنا التسجيل مبكرا ثم إغلاق المساحات لإرهاقهم في المتبقي من المباراة".

وشدد كولر "كنا أكثر صلابة وتنظيم في الشوط الثاني ولم نسمح لأي فرصة على مرمانا كما خططنا تماما".

وأوضح المدير الفني للأهلي "كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا ليعلم اللاعبون أن الفريق الكبير لا يهاجم فقط ولكن يتمتع بالصلابة الدفاعية والخططية".

وافتتح عمرو السولية التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يضيف السولية الهدف الثاني ويحسم الأحمر المباراة بهدف ثالث قبل نهاية اللقاء بهدف عكسي سجله أحمد سامي بالخطأ في مرماه.

وكشف كولر سبب تبديلاته قائلا: "بين شوطي اللقاء شعرت أن شادي حسين غير جاهز ولن يمكنه استكمال المباراة فدفعت بمحمد شريف وقدّم مباراة رائعة ودافع على اللاعب رقم 7 (يقصد توريه) وهو ما أنهى خطورة بيراميدز".

وتابع "الهدف من التدوير هو الراحة للاعبين خوفا من الإصابات نتيجة المباريات المتلاحقة، وشاهدنا اليوم ما حدث لكريم فؤاد ولا نعلم مدى إصابته الآن".

وشدد كولر "بالنسبة لي أعتقد أن استاد القاهرة أفضل ملعب في مصر وأتمنى أن يكون ملعبنا، والإدارة وعدتنا بذلك".

واختتم كولر تصريحاته "الفوز يجلب الثقة للفريق، تخطينا مباراتين صعبتين أمام الزمالك واليوم ضد بيراميدز، واللاعبون يحاولون تطبيق فكري ويبذلون جهدا كبيرا لتحقيق ذلك".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

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