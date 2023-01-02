عبد الحفيظ: تعاقدات يناير لا تشكك في اللاعبين الحاليين.. وهذه متطلبات الدوري

الإثنين، 02 يناير 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - مران الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن فوز الفريق على بيراميدز بثلاثية دون رد وموقف النادي الأحمر من سوق انتقالات يناير.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "مثلما أقول دائما، هي مباراة من ضمن 34 مباراة".

وأضاف "يجب أن نسير خطوة تلو الأخرى، مع المداورة سنتمكن من الاستمرار".

وأوضح "الدوري يتحقق بشيئين: عدد كاف من اللاعبين الجيدين وأجواء إيجابية".

وتابع عبد الحفيظ "لا يوجد فريق في العالم يمكنه الفوز بكل مباريات الدوري. يجب أن ننسى المباريات السيئة وأيضا انتصار اليوم، يجب أن ننسى كل مباراة نلعبها ونركز على التالي".

وواصل "نحن نلعب كل 48 ساعة وضغط المباريات كبير، فمن المهم أن نملك عددا كبيرا من اللاعبين الجيدين".

وأكمل "حاجتنا للإضافات لا تعني التشكيك في أي لاعب حالي. نحن نخوض جدولا مضغوطا، وسنجري صفقات في يناير بالتأكيد، حيث قدم الجهاز الفني طلباته بالفعل".

"واختتم "هناك كم كبير من الانتقاد والتشكيك في الأجواء. كل شخص حر في رأيه، ولو لم يتحقق المطلوب سيتغير الأشخاص، والمهم دائما مصلحة النادي. لكن يجب الخروج من هذه الأجواء المحبطة".

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في قمة منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة.

وسجل عمرو السولية "هدفين" في الدقيقتين 19 و69، فيما سجل أحمد سامي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 94.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، مستفيدا من خسارة الزمالك أمام أسوان.

فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3.

سيد عبد الحفيظ الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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