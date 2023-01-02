مؤتمر جونياس: الأفضل لا يفوز دائما وأهداف الأهلي غريبة.. والدوري لا يحسم بعد 11 جولة

أبدى تاكيس جونياس مدرب بيراميدز اعتقاده أن فريقه كان أفضل من الأهلي رغم فوز الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

جاء ذلك في قمة منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي: "الفريق الأفضل لا يفوز دائما".

وأضاف "الأهداف التي تلقيناها غريبة. الأول من تسديدة على بعد 30 ياردة والثاني من ركنية والثالث هدف ذاتي".

وعن سبب عدم بدء إبراهيم عادل للمباراة كأساسي قال جونياس: "أنا المدير الفني وأعلم احتياجات فريقي".

وأبدى المدرب اليوناني استياءه من الحديث عن فقدان بيراميدز لنقاط تبعده عن سباق الدوري.

وقال المدرب عن ذلك: "فقدت الكثير من النقاط؟ يبدو أن من يسألني متفوقا في الحساب".

وأوضح "قد يعتقد البعض أن الدوري حُسم بعد 11 جولة وأعتقد أن ذلك غير منطقي وغير واقعي".

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، مستفيدا من خسارة الزمالك أمام أسوان.

فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3 من 11.