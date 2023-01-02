هدف وتسديدتان.. قفة رجل مباراة إنبي والاتحاد السكندري

حصد أحمد أمين قفة جائزة رجل مباراة إنبي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وفاز إنبي بهدفين مقابل هدف على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

وسجل قفة هدف إنبي الأول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول من المباراة.

أحرز الهدف الأول لفريقه وساهم بشكل كبير في الفوز اليوم! 👏 تهانينا للاعب أحمد أمين أوفا لحصوله على جائزة رجل مباراة #الاتحاد_إنبي! 🏅#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/JOBaXbdGRo — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 2, 2023

وجاء أرقام قفة في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 89

عدد الأهداف: 1

عدد التسديدات على المرمى: 2

دقة التمرير: 48%

عدد التمريرات الصحيحة: 10 من 21

عدد مرات لمس الكرة: 38

التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 4

عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 3 من 7

عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة: 7 من 16

وحقق إنبي فوزه الثاني في الدوري المصري الموسم الحالي، وكان آخر انتصار أمام البنك الأهلي في 30 نوفمبر الماضي

وارتفع رصيد إنبي عند النقطة 10 في المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري المصري.