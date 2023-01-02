هدف وتسديدتان.. قفة رجل مباراة إنبي والاتحاد السكندري

الإثنين، 02 يناير 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

إنبي - بيان رسمي

حصد أحمد أمين قفة جائزة رجل مباراة إنبي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وفاز إنبي بهدفين مقابل هدف على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

وسجل قفة هدف إنبي الأول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء أرقام قفة في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 89

عدد الأهداف: 1

عدد التسديدات على المرمى: 2

دقة التمرير: 48%

عدد التمريرات الصحيحة: 10 من 21

عدد مرات لمس الكرة: 38

التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 4

عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 3 من 7

عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة: 7 من 16

وحقق إنبي فوزه الثاني في الدوري المصري الموسم الحالي، وكان آخر انتصار أمام البنك الأهلي في 30 نوفمبر الماضي

وارتفع رصيد إنبي عند النقطة 10 في المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري المصري.

الدوري المصري إنبي الاتحاد السكندري
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