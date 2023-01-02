للمرة الأولى في الدوري.. السولية يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي أمام بيراميدز

حصد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وسجل السولية هدفين في فوز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة منفردا.

وجاءت أرقام عمرو السولية أمام بيراميدز كالآتي:

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 2

التسديد على المرمى: 2 من 2 بدقة 100%

لمس الكرة: 53

دقة الكرات الطولية: 3 من 4 بنسبة 75%

تدخلات ناجحة: 1 من 1 بنسبة 100%

استخلاص الكرة: 4

صراعات هوائية: 1 من 1 بنسبة 100%

صراعات أرضية: 1 من 2 بنسبة 50%