قادما من إسبانيا.. مهدي النفطي مدربا للوداد

الإثنين، 02 يناير 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

مهدي النفطي

أعلن نادي الوداد المغربي تولي التونسي مهدي النفطي مسؤولية تدريب الفريق.

ويتولى النفطي مسؤولية تدريب الوداد خلفا لحسين عموتة الذي تمت إقالته.

النفطي سبق له تولي تدريب أكثر من فريق في إسبانيا أشهرهم ليجانيس وليفانتي في دوري الدرجة الثانية.

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وكانت المحطة الأخيرة للنفطي مع فريق ليفانتي في بداية الموسم الحالي.

وتولى النفطي تدريب لبيفانتي في 9 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات.

وسبق للنفطي تولي تدريب النجم الساحلي التونسي في 2020.

وتولى عموتة تدريب الوداد في 11 مباراة حقق خلالهم الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

ويحتل الوداد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الجيش الملكي صاحب الصدارة.

وسيلعب الوداد في دوري أبطال إفريقيا بالمجموعة الأولى بجانب بيترو أتليتكو وشبيبة القبائل وفيتا كلوب.

ويحمل الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في المباراة النهائية بالموسم الماضي على حساب الأهلي بهدفين دون مقابل.

الوداد مهدي النفطي
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