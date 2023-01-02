من أجل ليلى ومؤمن.. ثنائية السولية تزين فوز الأهلي على بيراميدز بثلاثية

استعاد الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وفاز على بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من المسابقة والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 27 في صدارة الدوري مستغلا خسارة الزمالك أمام أسوان ليفرق بـ3 نقاط عن الابيض.

ويتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 20 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها عمرو السولية هدفين، وسجل أحمد سامي مدافع بيراميدز هدف الأحمر الثالث بالخطأ في مرماه.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بنشاط هجومي وانطلق محمد هاني من ناحية اليمين وأرسل عرضية قابلها كريم فؤاد بتسديدة مباشرة لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

ومن جديد أرسل محمد هاني عرضية قابلها شادي حسين بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم في فرصة خطيرة للأحمر.

ورد بيراميدز بتسديدة من فخري لاكاي لكنها مرت جوار قائم محمد الشناوي.

ومرر كريم فؤاد الكرة إلى شادي حسين ليضعه في مواجهة المرمى لكن مهاجم الأحمر سددها بعيدا.

وأطلق عمرو السولية تسديدة صاروخية في الدقيقة 19 في منتصف المرمى لم يستطع أحمد الشناوي التصدي لها لتسكن الشباك ويسجل هدف الأهلي الأول.

واحتفل السولية برفع صورة ابنته ليلى على واقي الساق الخاص به، وذلك بعدما خضعت لعملية جراحية في الأيام الماضية.

وعقب الهدف اندفع بيراميدز للهجوم وسدد رمضان صبحي كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي وأبعدها إلى ركنية.

وكاد علي جبر أن يسجل هدف التعادل بعد ركلة حرة لتصل الكرة له أمام الشباك الخالية لكنه وضعها بضربة رأسية أعلى العارضة.

وتلقى الأهلي ضربة قوية بعدما تعرض كريم فؤاد للإصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 35 ويشارك بدلا منه حسين الشحات في الدقيقة 35.

وأهدر شادي حسين فرصة إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 39 بعد هجمة مرتدة وعرضية من أفشة قابلها بضربة رأسية ليضع الكرة خارج المرمى.

ومن جديد أهدر بيراميدز فرصة تسجيل التعادل بعدما انطلق مصطفى فتحي من ناحية اليمين وأرسل عرضية ولكن ياسر إبراهيم أبعدها قبل أن تصل إلى عبد السعيد أمام المرمى الخالي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التبديل الثاني بنزول محمد شريف بدلا من شادي حسين.

واستمرت محاولات بيراميدز من أجل إدراك التعادل في الدقائق الأولى من الشوط الأول.

ودفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بـ محمد صادق بدلا من إسلام عيسى في الدقيقة 58.

وانطلق محمد هاني من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها أفشة بضربة رأسية مرت أعلى العارضة.

ليلة السولية

ونجح السولية في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها حسين الشحات.

وهذه المرة احتفل السولية بالهدف على طريقة مؤمن زكريا.

وعقب الهدف شارك إبراهيم عادل في تبديل جديد لبيراميدز بدلا من مصطفى فتحي.

وأيضا غادر برونو سافيو الملعب وشارك بدلا منه أحمد عبد القادر في الدقيقة 75.

وسدد أفشة كرة أرضية قوية مرت جوار قائم أحمد الشناوي.

ورد فخري لاكاي بفرصة خطيرة بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة جوار قائم محمد الشناوي.

وتعرض محمد عبد المنعم للإصابة ليغادر ويشارك بدلا منه محمود متولي.

واستمرت محاولات بيراميدز في الدقائة المتبقية من أجل التسجيل، ولكن رد الأحمر بالهدف الثالث.

وانطلق حسين الشحات في الدقيقة 94 بهجمة مرتدة وأرسل عرضية من ناحية اليمين اصطدمت في قدم أحمد سامي وغيرت مسارها نحو شباك أحمد الشناوي الذي لم يستطع التصدي لها.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.