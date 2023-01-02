إنفانتينو: سنطلب من كل دولة تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه

أرسل جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلبا لجميع دول العالم بإطلاق اسم بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل على أحد الملاعب داخل الدولة.

ويقدم إنفانتينو حاليا واجب العزاء في النجم البرازيلي الراحل في مدينة سانتوس البرازيلية.

وقال إنفانتينو للصحفيين خلال العزاء: "سنطلب من كل دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه".

وتابع "نحن هنا ونشعر بحزن شديد بيليه رمز عالمي لكرة القدم"

وتوفي بيليه في المستشفى التي كان يرقد بها في ساو باولو في البرازيل في ظل معاناته من مضاعفات مرض السرطان منذ الـ29 من شهر نوفمبر الماضي.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية في سانتوس في سن الـ15 وانضم لمنتخب البرازيل في العام ذاته ليقود السيليساو لحصد اللقب الأول لهم في كأس العالم في سنة 1958.

ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 12 هدفا في 14 مباراة شارك فيها في تاريخه في المونديال.

وخلال مسيرته الاستثنائية من عام 1957 لـ1977 سجل بيليه 757 هدفا في 831، بيد أن ناديه سانتوس يؤكد أن الجوهرة البرازيلية سجل أكثر من 1000 هدف.

ولعب بيليه في فريق نيويورك كوزموس الأمريكي من عام 1975 لـ1977 حيث سجل 37 هدفا في 64 مباراة.

وبعيدا عن مشواره الدولي التاريخي فقد توج بيليه مع سانتوس بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين.

كما ظفر بكأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لبطولة سا وباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

ومع نيويورك كوزموس توج بالدوري الأمريكي مرة واحدة.