بعد ثنائية بيراميدز.. السولية يسجل هدفين في الدوري لأول مرة منذ تسع سنوات

الإثنين، 02 يناير 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - هدف عمرو السولية

سجل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي هدفين في شباك بيراميدز، وهي الثنائية الأولى للاعب منذ تسع سنوات عندما كان لاعبا في صفوف الإسماعيلي.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وافتتح عمرو السولية أهداف الأهلي في شباك بيراميدز في الدقيقة 19 قبل أن يضيف ثاني أهدافه في الدقيقة 69.

وتعتبر تلك الثنائية هي الثانية في تاريخ اللاعب في مسابقة الدوري المصري.

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وكان السولية قد سبق وسجل هدفين في فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون مقابل في أبريل 2013.

ورفع السولية رصيده إلى ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وكان لاعب وسط الأهلي قد سجل هدفا في الدوري هذا الموسم في انتصار الأهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد.

واستعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة عقب خوض 11 مباراة.

وعاد الأهلي لتحقيق الانتصارات مجددا بعد التعادل في آخر مباراتين خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

وشارك عمرو السولية في 271 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق وساهم في 52 هدفا.

ونجح السولية في تسجيل 27 هدفا وصنع 25 آخرين.

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