ليكيب: مانشستر يونايتد يجهز 60 مليون يورو للتعاقد مع كولو مواني

يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع راندال كولو مواني لاعب إينتراخت فرانكفورت ومنتخب فرنسا خلال فترة الانتقالات الشتوية وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

ويريد مانشستر يونايتد تعزيز هجومه بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق والذي انضم للنصر السعودي.

ويجهز النادي 60 مليون يورو كميزانية للتعاقد مع اللاعب.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسة قوية على الصفقة إذ أن بايرن ميونيخ أيضا مهتم بالحصول على اللاعب.

بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع اللاعب ولكن عقب نهاية الموسم وهو ما يتوافق مع رغبات إينتراخت فرانكفورت الذي يريد الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم.

اللاعب جذب الأنظار إليه خلال كأس العالم 2022 بعد أن شارك في 3 مباريات ونجح خلالهم في تسجيل هدف وصنع آخر.

صاحب الـ 24 عاما انضم لفرانكفورت في بداية الموسم الحالي قادما من نانت الفرنسي.

وشارك كولو مواني مع فرانكفورت في 23 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 11.