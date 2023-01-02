شكوى رسمية من المحلة لمنع سفر خماسي الناشئين إلى بولندا

الإثنين، 02 يناير 2023 - 19:47

كتب : هاني العوضي

غزل المحلة

تقدم نادي غزل المحلة بشكوى رسمية للسفارة البولندية في مصر لمنع استخراج تأشيرات 5 من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي.

وجاء بيان المحلة كالتالي:

أرسل نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل شكوى رسمية للسفارة البولندية في مصر، للتحقيق ومنع استخراج التأشيرات الخاصة بخمسة من لاعبيه في قطاع الناشئين قبل سفرهم إلى بولندا.

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وكانت شركة المحلة لكرة القدم في عهد مجلس الإدارة السابق قد تعاقدت مع أكاديمية خوتنيك البولندية.

ورغم انتهاء التعاقد فوجئ مسؤولو المحلة بالسيد وليد محمد قنديل (مصري ويحمل الجنسية البولندية وكان يعمل في الأكاديمية) يتفق مع لاعبي النادي الناشئين للهروب من غزل المحلة، وتسهيل انتقالهم لأندية بولندية وذلك بمخالفة اللوائح المتعارف عليها دوليا.

ذلك بخلاف أن اللاعبين صغار السن لا تنطبق عليهم شروط الإقامة في بولندا أو الخروج من مصر بتصريح عمل لأى دولة لأن جميعهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية.

وطالب المحلة في شكواه الرسمية بعدم استخراج تأشيرات للاعبين الآتية أسماؤهم:

1- كريم أسامة عبد الوهاب عاشور

2- مصطفى حامد محمد حامد

3- محمد محمود عبد العظيم هلال

4- زیاد علاء الدين عبد الخالق

5- أحمد محمد ابراهيم ابراهيم الفقى

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