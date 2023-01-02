في مباراته الثانية.. طلعت يوسف يقود إنبي لاستعادة الانتصارات بالفوز على الاتحاد

استعاد إنبي نغمة الانتصارات في مباراة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الثانية بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وسجل أحمد أمين قفة ورفيق كابو هدفي إنبي بينما أحرز جوستينو مابولولو هدف الاتحاد السكندري.

وحقق إنبي فوزه الثاني في الدوري المصري الموسم الحالي، وكان آخر انتصار حققه إنبي أمام البنك الأهلي في 30 نوفمبر الماضي.

فيما خسر الاتحاد السكندري المباراة الثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنبي عند النقطة 10 في المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري المصري.

فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 18 في المركز السادس.

التشكيل

قاد مابولولو تشكيل الاتحاد السكندري، فيما تواجد أحمد أمين قفة هجوم إنبي.

كريستوفاو مابولولو يقود هجوم الاتحاد لمواجهة إنبي #في_الدوري pic.twitter.com/jY7oQxetka — FilGoal (@FilGoal) January 2, 2023

أحداث المباراة

بدأ الاتحاد السكندري بسيطرة على المباراة وجاءت أول محاولة عند الدقيقة 5 عن طريق أجوستينو مابولولو.

وألغى الحكم هدفا لـ الاتحاد السكندري عند 9 بداعي التسلل على مابولولو.

واستفاق إنبي عند الدقيقة 16 بعد كرة أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وسددها أحمد أمين قفة من على القائم الأول لكنها مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وهدد إنبي المرة من جديد بحثا عن الهدف الثاني عند الدقيقة 25 عن طريق مؤمن راضي لكن كرته مرت فوق العارضة.

وتمكن إنبي من تسجيل الهدف الأول عن طريق قفة عند الدقيقة 32 بعد تمريرة عرضية تسلمها مابولولو وأسكنها الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0.

وعاد حكم المباراة لتقنية الفيديو عند الدقيقة 54 لركلة جزاء محتملة بعد لمس مدافع إنبي الكرة لتتضح أنها غير متعمّدة وأشار الحكم إلى عدم وجود شيء.

وأضاف أسوان الهدف الثاني عند الدقيقة 67 عن طريق رفيق كابو الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق عند الدقيقة 85 عن طريق مابولولو بعد استلام رائع داخل منطقة الجزاء، ليدير جسده ويسددها في الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز إنبي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.